Sony erweitert sein LinkBuds Sortiment

Die LinkBuds Fit bieten mit neu entwickelten Silikon-Luftkissen und Ohrstöpseln mehr Flexibilität und unübertroffenen Komfort. Die LinkBuds Open helfen mit ihrem weiterentwickelten offenen Ring-Design, immer mit der Umwelt in Verbindung zu bleiben.

Beide Kopfhörer sind speziell entwickelt für einen besseren Halt und eigenen sich damit besonders für Sport oder andere aktive Tätigkeiten. Dank zusätzlicher farblicher Accessoires bieten die neuen LinkBuds Fit und LinkBuds Open zudem eine ganze Reihe an Individualisierungsmöglichkeiten. Sony setzt auch die Kooperation mit der dreifachen Grammy-Gewinnerin Olivia Rodrigo fort, so sind die LinkBuds Fit sowie die LinkBuds Open in Olivias charakteristischem Violett erhältlich und verfügen über zwei maßgeschneiderte Equalizer. Der LinkBuds Speaker punktet mit glasklarem, harmonischem Sound und einem nahtlosen Hörerlebnis

Die LinkBuds Fit und die LinkBuds Open verfügen über neue, leichte Silikon-Luftkissen für ganztägigen Tragekomfort und sind damit auf Menschen mit einem aktiven Lebensstil zugeschnitten. Die LinkBuds Open bieten zudem ein innovatives Hörerlebnis mit ihrem weiterentwickelten offenen Ring-Design, über das die Nutzer*innen immer mitten im Geschehen bleiben. Beide Modelle sind in mehreren Farben für jeden Geschmack erhältlich und erlauben es dank zusätzlich erhältlichen verschiedenfarbigen Case-Hüllen und Accessoires, den Look individuell zu gestalten. Neben den neuen Kopfhörermodellen führt Sony auch den LinkBuds Speaker ein, der die LinkBuds Familie perfekt ergänzt. Per Auto Switch-Funktion wechselt die Wiedergabe je nach Situation automatisch zwischen den LinkBuds Fit, LinkBuds Open oder LinkBuds S und dem LinkBuds Speaker, um ein ununterbrochenes Hörerlebnis zu gewährleisten.

Sony setzt zudem die erfolgreiche Kooperation mit der dreifachen Grammy-Gewinnerin und mehrfach platingekrönten Sängerin und Songwriterin Olivia Rodrigo zur LinkBuds Serie fort, die 2023 startete und Teil der Sony Audiokampagne For The Music ist. Wie die LinkBuds S im vergangenen Jahr sind nun auch die LinkBuds Fit und die LinkBuds Open in Olivias charakteristischem Violett erhältlich. Die beiden neuen Modelle wurden in Zusammenarbeit mit der Sängerin und ganz mit Blick auf deren Fans entwickelt. Sie bieten personalisierte, speziell auf Olivias Musik zugeschnittene Equalizer-Einstellungen sowie eine EQ-Benutzeroberfläche, die von Olivia ausgewählt wurde.

Die Umwelt im Blick

Sony achtet bei der Produktentwicklung nicht nur auf die Klangqualität, sondern auch auf die Umwelt. Die Verpackungen der LinkBuds Fit, der LinkBuds Open und des LinkBuds Speakers sind frei von Kunststoff. Damit unterstreicht Sony sein Bestreben, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu minimieren. Darüber hinaus werden für die LinkBuds Fit, die LinkBuds Open und ihre Ladeetuis teilweise Materialien aus recyceltem Kunststoff verwendet. Auch das Gehäuse des LinkBuds Speakers besteht zum Teil aus recyceltem Kunststoff.

Die LinkBuds Fit und LinkBuds Open sind jeweils zum Preis von 199,99 Euro verfügbar, der LinkBuds Speaker kostet149,99 Euro.

www.sony.de