„expert lädt in den Fachmarkt ein“: Hauptversammlung 2024

„Wir laden Sie in den Fachmarkt ein“: So lautete das Motto der expert-Hauptversammlung 2024

vom 23. September bis zum 2. Oktober als hybrides Veranstaltungsformat durchgeführt wurde. Der physische Veranstaltungspart inklusive Tagung, aktienrechtlicher Hauptversammlung und Ordermesse fand am Samstag, 28. September und Sonntag, 29. September in der LOKHALLE Göttingen statt. Gemeinsam mit seinen Industrie- und Dienstleistungspartnern hat expert dabei erstmals ein neues Messekonzept umgesetzt, um die Faszination expert-Fachmarkt auf die Messe zu bringen.

Das neue Konzept stieß auf großes Interesse: Mit einer Teilnahmequote von rund 90 Prozent der Gesellschafterbetriebe und 210 Ausstellern ist die Fachhandelskooperation sehr zufrieden mit der Resonanz ihrer Präsenzveranstaltung. Ab heute werden die virtuellen Workshops der Industrie- und Dienstleistungspartner durchgeführt.

„Ich freue mich, dass unsere Gesellschafter und deren Mitarbeiter sowie unsere Industrie- und Dienstleistungspartner so zahlreich unserer Einladung nach Göttingen gefolgt sind“, sagt Dr. Stefan Müller , Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Für uns ist es von größter Bedeutung, auf unserer Messe in den direkten Austausch mit unseren expertinnen und experten zu gehen, aktuelle Themen und Entwicklungen zu besprechen und zu erfahren, welche Themen sie aktuell besonders beschäftigen. Die Entwicklung unseres neuen Messekonzeptes zahlt zudem in unsere aktuelle Fokussierung auf den Einzelhandel ein: Wir haben den Fachmarkt in den Mittelpunkt gerückt, um zukunftsweisende Impulse für unsere lokalen Standorte zu setzen und gemeinsam zu definieren, wie wir das Einkaufserlebnis vor Ort für unsere Kunden noch attraktiver machen können.“

Neues Fachmarktkonzept liefert Impulse für Gestaltung des Point of Sale

Der Aufbau der Messehalle im neuen Konzept war bei Ladenbau und Produktanordnung an einen typischen expert-Fachmarkt angelehnt. So bot die Fachmarkthalle den anwesenden Gesellschaftern, Mitarbeitern sowie Industrie- und Dienstleistungspartner neue Impulse in der Gestaltung des Point of Sale. Teil des neu definiertenMesseerlebnisses waren außerdem exklusive Schulungen der Industrie- und Dienstleistungspartner für junge experten direkt am Produkt sowie in Schulungsräumen. Eine Hallenrallye mit spannenden Fragen und Gewinnmöglichkeit rundete das Angebot für die expertinnen und experten ab. In einer separaten Ausstellerhalle war wie gewohnt der Austausch mit den Industrie- und Dienstleistungspartnern möglich, auch die bewährte expert Area bot den Besuchern wieder die Möglichkeit, sich über das vielfältige Dienstleistungsangebot der expert-Zentrale zu informieren.

Solides wirtschaftliches Fundament der expert-Kooperation

Michael Grandin, Vorstand der expert SE, ist in seinem Vortrag auf der expert-Tagung auf die solide wirtschaftliche Lage der expert-Kooperation eingegangen. Nach einem schwierigen abgelaufenen Geschäftsjahr liegt der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen gemäß aktueller Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht über dem des Geschäftsjahres 2023/2024. Der Außenumsatz entwickelt sich über alle Warenbereiche hinweg solide: Mit einem Plus von 3,3 Prozent im Zeitraum von April bis Juli 2024 hebt sich expert positiv von seiner Peer Group sowie vom Markt ab. „Trotz den anhaltendenangespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte expert durch durchdachte strategische Ansätze seine Position am Markt stabil halten“, sagt Michael Grandin . „Wir rechnen weiterhin damit, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen unser Geschäft noch bis ins 2. Halbjahr 2025 beeinflussen werden. Entsprechende Maßnahmen haben wir eingeleitet!“

Restrukturierung in der expert Zentrale und der Verwaltung der Einzelhandelstöchter

„Wie auf der Frühjahrstagung angekündigt, passen wir unsere Kostenstrukturen entsprechend unserer mittelfristigen Markteinschätzung an. Mit der Restrukturierung in der expert-Zentrale liegen wir bisher im Plan und verfolgen das ehrgeizige Ziel diese im laufenden Geschäftsjahr abzuschließen“, so Dr. Stefan Müller. Christoph Komor , Vorstand der expert SE, informierte in seinem Vortrag auf der expert-Tagung über Details der Restrukturierung der eigenen Einzelhandelsaktivitäten. Hierbei erfolgt die schrittweise Zusammenlegung der einzelnen Zentralen der Töchter der expert Wachstums- und Beteiligungs SE zu einem zentralen Vertriebs- und Verwaltungscenter am Standort Langenhagen. Damit soll die Kosten- sowie Ertragsstruktur optimiert und die Zukunftsfähigkeit der expert-Gruppe gesichert werden. „Durch die Zusammenführung der Verwaltungen am Standort Langenhagen schaffen wir effizientere Prozesse, ohne die Regionalität und Individualität unserer Standorte sowie die Arbeitsplätze vor Ort zu gefährden“, betont Komor. Die expert-Gruppe erwartet durch die Restrukturierungsmaßnahmen ein Einsparpotential in einer 2-stelligen Millionenhöhe.

Neue expert-App erreicht noch mehr Kunden digital

Im Rahmen der expert-Tagung wurde zudem das Fokusthema „Digitale Kundenansprache“ angesprochen. Um die digitale Kundenansprache zu stärken, intensiviert expert einerseits die Nutzung bestehender Instrumente wie CRM-Mailings oder Kundennewslettern und optimiert diese im Hinblick auf die aktuellen Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden. Gleichzeitig setzt expert auch auf die Entwicklung neuer Instrumente: Die neue expert-App wurde im Juni 2024 gelauncht und befindet sich aktuell in der Rollout-Phase. expert-Kunden können die neue App in allen gängigen App-Stores herunterladen. In der expert-App erwarten sie neben attraktiven Angeboten auch exklusive Coupons sowie vielfältige weitere Aktionen – natürlich wie immer verbunden mit der gewohnt kompetenten expert-Beratung, ob über die App, per E-Mail oder per Telefon.

expert-Star-Award: hama wird zum PLATIN-Star gewählt

Bereits zum vierten Mal wurde die Lieferanten-Auszeichnung „expert-Star-Award“ verliehen. Ausgezeichnet in der Kategorie Gold wurden hama, NIVONA, SAMSUNG UE, LENOVO, AEG und Vodafone. Aus den Gewinnern der Gold-Awards wählten die Fachhändler den Gesamt-Sieger, der den expert-PLATIN-STAR erhielt. Die feierliche Übergabe des expert-PLATIN-STARs erfolgte während der Messeparty an den Gewinner hama.

Mit dem Silber-Award wurden LIEBHERR, McAfee, TPVISION, Shark/Ninja, Telekom sowie SBS ausgezeichnet, während SIEMENS, Logitech, TCL, Miele, Emporia und Peter Jäckel den Bronze-Award erhielten. Mit dem „expert-Star“ würdigt expert die sehr gute Zusammenarbeit mit seinen Industrie- und Dienstleistungspartnern. Gleichzeitig soll die Auszeichnung ein Ansporn für die zukünftige Zusammenarbeit sein. Die Lieferantenbewertungen für den expert-Star erfolgten anhand einheitlicher und transparenter Kriterien durch die Waren-Strategieteams.