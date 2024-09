Samsung ruft Reiselustige zum „Galaxy AI Champion“-Wettbewerb auf

„Emily in Paris“-Star Samuel Arnold inspiriert Reisende, am Wettbewerb zum „Galaxy AI Champion“ teilzunehmen

Samsung hat mit „Found In Translation“ die Suche nach einem neuen „Galaxy AI Champion“ gestartet, der die Galaxy AI-Funktionen bei einem Reiseabenteuer auf die Probe stellen kann.

Der Gewinner erhält die Tools, um das eigene Abenteuer mit dem Samsung Galaxy Z Flip6 mit Galaxy AI zu planen und während der Reise seine bzw. ihre Erlebnisse zu teilen. Die Aktion basiert auf einer neuen Umfrage von Samsung, die die Hoffnungen und Ängste von Reisenden beim Besuch fremder Länder aufzeigt.

Eine neue Umfrage von Samsung hat ergeben: 72% der befragten europäischen Urlaubern geben an, dass ihre Erfahrungen im Ausland besser wären, wenn sie einfacher mit Einheimischen kommunizieren könnten. Um dieses Problem zu lösen, wird Samsung einen ausgewählten Reisenden einladen, sein ultimatives Abenteuer zu planen, über die Reise zu bloggen und dabei das Samsung Galaxy Z Flip6 mit Galaxy AI in Aktion zu erleben.

In Zusammenarbeit mit dem „Emily in Paris“-Star Samuel Arnold, der häufig auf der ganzen Welt unterwegs ist, hat Samsung außerdem einen Travel Hub für angehende Abenteurer*innen eingerichtet. Hier finden sich weitere Informationen darüber, wie Interessierte „Galaxy AI Champion“ werden können und wie die Galaxy AI-Funktionen auf dem Samsung Galaxy Z Flip6 ihre Reiseerfahrungen verbessern kann:

https://www.samsung.com/de/explore/brand/found-in-translation

Im Travel Hub ist auch ein neues Video zu sehen, in dem Samuel quer durch Europa reist und ihn die Galaxy AI-Funktionen in verschiedenen Situationen unterstützen.

Der Sieger des Wettbewerbs wird mit dem neuen Samsung Galaxy Z Flip6 sowie einem Reisebudget für einen einzigartigen Urlaub ausgestattet.

Entspannte Reiseplanung mit Galaxy AI

Schon bei der Reiseplanung kann der „Galaxy AI Champion“ die sozialen Medien nach Reiseinspirationen durchforsten und mit Hilfe von Circle to Search mit Google2 alles von Traumzielen bis hin zu lokalen Delikatessen identifizieren.

Auf der Reise unterstützt der Dolmetscher bei der Kommunikation mit Einheimischen. So kann der „Galaxy AI Champion“ auch Geheimtipps finden, die sonst vielleicht nur echte Locals kennen. Über den neuen Gesprächsmodus des Samsung Galaxy Z Flip6 unterhält es sich spielend leicht mit Einheimischen – Die Übersetzungen bekommen beide Gesprächspartner*innen bequem auf dem Hauptbildschirm bzw. dem Flex Window angezeigt, wenn der Dual-Screen in den FlexMode geschaltet wird4.

Der Gewinner kann die Live-Übersetzung nutzen, um ganz einfach per Galaxy Smartphone sämtliche Stopps entlang der Reiseroute zu buchen, von der Reservierung von Restaurants bis hin zu Ausflügen. Mit der 50-MP-Kamera des Samsung Galaxy Z Flip6 hält er die Details des Urlaubs in atemberaubenden Bildern fest und bearbeitet sie mit dem Foto-Assistenten, um beispielsweise lästige Fotobomber zu entfernen6.

„Andere Kulturen zu erleben und sich an neuen Orten zu verlieren, ist so gut für die Seele“, sagt Samuel Arnold, Schauspieler und „Emily in Paris“-Star „Ich freue mich sehr mit Samsung zusammenzuarbeiten und so jemandem die Möglichkeit zu geben, Reiseträume wahr werden zu lassen. Der „Galaxy AI Champion“ wird sich unbeschwert ins Abenteuer stürzen können, dank Funktionen wie Live-Übersetzung und Circle to Search mit Google.“

Wie wird man „Galaxy AI Champion“?

Samsung lädt alle Interessierten ein, sich bis zum 26. September 2024 als „Galaxy AI Champion“ zu bewerben. Dafür müssen die Kandidaten ein 30-sekündiges Video aufnehmen, in dem sie erklären, was sie zum perfekten „Galaxy AI Champion“ macht und dieses auf ihrem Instagram-Profil als Beitrag hochladen. Damit es das Video in den Lostopf schafft, muss die Beschreibung den Hashtag #FoundInTranslation enthalten und auf den Samsung Galaxy Account @Samsungmobile verlinken. Im Samsung Travel Hub finden Teilnehmende weitere Details zur Teilnahme sowie Urlaubstipps von Samuel Arnold und der Reiseexpertin und Gründerin von Girls Who Travel Brontë King.

Lost in Translation, adé!

Die neue Umfrage von Samsung zeigt, dass mehr als ein Drittel (35%) der befragten Europäer*innen Schwierigkeiten hat nach dem Weg zu fragen, die örtlichen Gepflogenheiten zu verstehen (29%) und Essen zu bestellen (26%) – wobei die Hälfte der Reisenden (50%) angibt, beim Bestellen das gewünschte Gericht auf der Speisekarte zu zeigen. Live-Übersetzung und der Dolmetscher können dieses Problem lösen, damit es keine „Lost in Translation“-Momente mehr gibt.

Fast drei Viertel (72%) der Befragten geben an, dass sie mehr Geheimtipps entdecken würden, wenn sie mit Einheimischen sprechen könnten, und ein Viertel (25%) gibt zu, dass sie Reiseziele meiden, wenn sie die Landessprache nicht sprechen können.

63% der Reiselustigen geben an, soziale Medien zu nutzen, um neue Ziele, Geheimtipps und einzigartige Reiseerlebnisse zu entdecken. Circle to Search mit Google unterstützt bei der Suche, indem es den Nutzern ermöglicht, mit einer einfachen Geste schnell Informationen zu Details auf ihrem Bildschirm zu finden. So sind die gewünschten Orte, Souvenirs oder Delikatessen nur eine kleine Geste entfernt.

Nur perfekte Fotos halten die schönen Erinnerungen an die Reise fest, dem stimmen junge Leute zu. Dabei geben 27% der 18- bis 34-Jährigen an, dass ihre Urlaubsfotos schon mal durch fremde Personen im Hintergrund ruiniert wurden. Mit dem Foto-Assistenten können Reisende ihre Fotos mühelos bearbeiten, um die perfekten Erinnerungen für immer festzuhalten.

www.samsung.de