Samsung Neo QLED 8K TVs mit Fortschrittliche AI-Funktionen

Mit innovativen AI-Features, die in den neuesten TVs integriert sind, bietet Samsung ein optimiertes und immersives 8K-Erlebnis, mit dem Fans sich das Stadionfeeling in die eigenen vier Wände holen.

Mit innovativen AI-Features, die in den neuesten TVs integriert sind, bietet Samsung ein optimiertes und immersives 8K-Erlebnis, mit dem Fans sich das Stadionfeeling in die eigenen vier Wände holen.

Sport in all seiner Schärfe erleben dank AI: Der Sportsommer 2024 steht in den Startlöchern und Fans weltweit planen ihre Fußball- und Sportabende mit Familie und Freunden. Einen besseren Zeitpunkt gibt es kaum, um das Heimkino-Setup sporttauglich aufzurüsten.

Für alle Sportfans, die diesen Sommer nicht im Stadion dabei sein können, und sich daher das Live-Gefühl nach Hause holen möchten, bietet das neue TV-Flaggschiffmodell QN900D1 Neo QLED 8K von Samsung eine Lösung: Dank fortschrittlicher AI-Features und 8K-Auflösung können Zuschauer*innen tief in die großen Sportmomente eintauchen.

Der Herzschlag eines jeden großen Sportmoments kann am besten gefühlt werden, wenn jede Bewegung, jeder Tropfen Schweiß und jedes Lächeln der Athleten eingefangen wird. Der neue AI-Prozessor von Samsung ist mit 512 neuronalen Netzwerken ausgestattet, um Inhalte auf bis zu 8K hochzuskalieren – Damit aus einer einfachen TV-Übertragung ein Stadion-Erlebnis im heimischen Wohnzimmer werden kann.

Schnelle Bewegungen werden dank des AI Motion Enhancer Pro flüssig wiedergegeben. Das Feature erkennt Bildinhalte und passt das Bild dank der AI Zwischenbildberechnung automatisch an, sodass der Ball bei verschiedenen Sportarten gut sichtbar und scharf dargestellt wird – ganz egal ob beim Freistoß im Fußball oder beim Aufschlag Tischtennis in Paris. Darüber hinaus passt sich der TV mit seinen AI-basierten Customization Features an die bevorzugten Sehgewohnheiten und Umgebungsbedingungen der Nutzer*innen an. Inhalte werden sowohl bei Tageslicht als auch in dunklen Abendstunden optimal wiedergegeben.

In puncto Sound kann der QN900D mit dem Active Voice Amplifier Pro auftrumpfen. Das innovative AI-Feature hebt die Stimmen in der Übertragung hervor und reduziert gleichzeitig Hintergrundgeräusche, sodass auch die mitreißenden Kommentatoren trotz der Jubelruf deutlich hörbar sind. Das smarte Feature Object Tracking Sound Pro sorgt zudem dafür, dass sich der Ton mit dem Geschehen mitbewegt. So entsteht ein ganzheitliches, immersives Entertainment-Erlebnis, das Nutzer*innen in die Atmosphäre der großen Stadien eintauchen lässt.

www.samsung.de