Metropolen der Welt auf 110 Zoll Samsung MICRO LED TVs

Samsung MICRO LED TVs, The Wall Displays und The Frame TVs bringen Medienkunst auf der Vernissage zur Geltung

Wie Kunst und Technologie Hand in Hand gehen können, zeigte Samsung im Rahmen der exklusiven „Metropolis 1 by Hans-Georg Esch“ Kunstvernissage im Showroom der HiFi-Profis in Frankfurt.

Im Mittelpunkt der Ausstellung standen die MICRO LED TVs von Samsung, deren brillante Bildqualität eine eindrucksvolle digitale Leinwand für die Fotografien des international anerkannten Architektur-Fotografen Hans-Georg Esch boten.

Samsung hat in der Vergangenheit bereits mehrere erfolgreiche Kunstvernissagen gemeinsam mit dem erfahrenen Fachhändler HiFi-Profis auf die Beine gestellt. Auch die jüngste Ausstellung zeigte den Besuchern, wie durch fortschrittliche TV-Technologien neue Perspektiven der Kunstdarstellung eröffnet werden können. Dabei konnte der MICRO LED TV von Samsung beeindruckend unter Beweis stellen, dass digitale Kunstwerke auf Premium-Bildschirmen optimal inszeniert, immersiv dargestellt und so neu interpretiert werden können.

Samsung MICRO LED TVs setzten Metropolen in Szene

Auf der Vernissage „Metropolis 1 by Hans-Georg Esch“ präsentierte Samsung die Fotografien von Hans-Georg Esch mit außergewöhnlicher Klarheit und Detailtreue dank der fortschrittlichen MICRO LED Displaytechnologie. Die Präsentation seiner Fotografien, die zeitgenössische Bauwerke und Landschaften aus verschiedenen Blickwinkeln einfangen, bedürfen ganz besonderen Anforderungen. Eine Herausforderung, der die Samsung MICRO LED TVs gewachsen sind. Mikroskopisch kleine, selbstleuchtende MICRO LEDs bringen die Displays zum Leuchten und geben intensive Farben und tiefe Kontraste mit einer hohen Helligkeit wieder. Sie zeigen auch kleinste Details in beeindruckender Schärfe und erzeugen beeindruckende Schwarzwerte. Perfekte Voraussetzungen, um die faszinierenden Fotos der Metropolen dieser Welt durch die Augen des Fotografen wiederzugeben. Auf dem nahezu rahmenlosen 110 Zoll Display konnten Besucher Kunstserien wie „Megacities“, „City and Structure“ und „Cities Unknown“ hautnah in gestochen scharfer Bildqualität erleben. „Ich bin immer wieder von den großen Metropolen der Welt aber seit Jahren auch von antiken Stätten wie Pompeji aufs Neue beeindruckt und inspiriert. Es fasziniert mich, wie die Samsung MICRO LED TVs meine Kunstwerke so präsentieren können, dass die Atmosphären und der Detailreichtum der fotografierten Großstädte für das Publikum erlebbar werden“, so Hans-Georg Esch.

Besucher begeistert von exklusiven MICRO LED Bundles

Die Medienkunst von HG Esch wurde zusätzlich zu den MICRO LED TVs auch auf The Wall Displays von Samsung präsentiert. Besucher der Ausstellung konnten außerdem exklusive MICRO LED Bundles erwerben. Diese beinhalteten einen MICRO LED TV, Kunstwerke von HG Esch mit einem signierten und nummerierten Zertifikat sowie der gebundenen Buchskulptur „anthroposcape“ aus Leinen. „In unserer dritten gemeinsamen Kooperation mit den HiFi-Profis konnten wir erneut hohe Maßstäbe bei der Inszenierung von Kunst auf unseren Samsung MICRO LED TV-Modellen setzen“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Besonders beeindruckt hat mich eine Videoinstallation, die aus 14 Fotografien von HG Eschs Serie „Global City“ besteht. Hier kommen die atemberaubende Bildqualität und das minimalistische Design unserer Samsung MICRO LEDs zum Tragen, um die Besucher tief in die Motive eintauchen zu lassen.“ Ernst Schmid von den HiFi-Profis teilt die Begeisterung über die gelungene Ausstellung: „Diese Vernissage im Beisein von Hans-Georg Esch in unserem Klangstudio in Frankfurt umzusetzen, war uns eine große Freude. Die Darstellung exklusiver Architekturfotografie auf den Samsung TVs und Displays hat bei allen Gästen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.“

www.samsung.de