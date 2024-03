LG bringt neuen Sound für Zuhause und unterwegs

Zuwachs für die Soundbar-Familie von LG, welches um die neuen Soundbars DS95TR, DSG10TY, DS70TY sowie viele weitere Modelle ergänzt wird.

Die Geräte versprechen eine noch bessere Synergie zwischen Fernseher und Soundbar und ermöglichen durch optimierte Features ein nahtloses Surround-Sound-Entertainment für zuhause.

Ein Grund für das nochmals verbesserte Zusammenspiel von Soundbar und TV ist die Funktion WOW Orchestra. Sie sorgt dafür, dass die Soundbars beim Anschluss an kompatible LG-Fernseher zusammen mit den integrierten TV-Lautsprechern aufspielen. Die parallele Nutzung aller verfügbaren Audiokanäle resultiert in einem noch satteren Heimkinoklang und bettet die Nutzer akustisch mitten ins Geschehen ein. Wie fast alle LG Soundbar-Modelle für den deutschen Markt unterstützen auch DS95TR, DSG10TY und DS70TY Dolby Atmos und DTS:X. Alle neuen Soundbar-Modelle verfügen zudem über WOW Interface. Damit können Soundbar-Einstellungen intuitiv und komfortabel mit wenigen Klicks direkt über die Fernbedienung des TVs vorgenommen werden.

DS95TR: Dreidimensionales Klangerlebnis in Premium-Qualität

Unangefochtenes Top-Modell des erweiterten Soundbar-Angebots von LG ist die DS95TR. Hierbei handelt es sich um eine 9.1.5-Soundbar mit 810 Watt, die dank ihrer mitgelieferten Rearspeaker, fünf Up-Firing-Kanälen sowie einem Center-Up-Firing-Lautsprecher ein besonders klares und dreidimensionales Klangerlebnis bietet. Des Weiteren verfügt die DS95TR über verbesserte Hochtöner zur präziseren Hochtonabbildung und eine zusätzliche passive Bassmembran. Letztere verbessert die Tieftonqualität und optimiert zusätzlich die Balance von Soundbar und Subwoofer.

Mehr Watt für die Wandmontage: DSG10TY und DS70TY

Auch die zwei weiteren neu eingeführten Soundbar-Modelle punkten mit individuellen Vorzügen: Da wäre zum einen die kabellose Verbindung zu kompatibeln TV-Geräten dank WOWCAST. Diese lässt unschöne Kabelverbindungen verschwinden, während der Sound in Echtzeit vom TV an die Soundbar übertragen wird – und das in kompromissloser, unkomprimierter High-End-Qualität.

Auf diese Weise eignet sich das im Design auf die ultradünnen LG OLED G- und LG OLED M-Serien abgestimmte Modell DSG10TY beispielsweise ideal als kabellose Erweiterung für wandmontierte Fernsehgeräte. Dabei sorgen potente 420 Watt für echte HiFi-Soundqualität. Und auch die kleine Schwester DS70TY muss keinen Vergleich scheuen: Mit 400 Watt liefert sie kristallklare Audioqualität und ist ideal als Ergänzung zu LG QNED-Fernsehern geeignet, an denen sie sich bei wandmontierten TVs durch eine optional erhältliche spezielle Halterung, die das Konzept der 2023er LG Soundbar DSC9S aufgreift, direkt und ohne Bohren installieren lässt.

AI-Raumkalibrierung verbessert die Akustik

Alle LG Soundbars integrieren die Triple Level Spatial Sound-Technologie von LG, die auf Basis einer konstanten Kanal- und Tonanalyse einen natürlichen, aber gleichzeitig sehr räumlichen Sound kreiert. Die AI-Raumkalibrierung wurde für die 2024er Modelle überarbeitet: Wie zuvor analysiert das Feature in Sekunden die Akustik eines Raums und optimiert die Klangeinstellungen der Soundbar entsprechend. Neu ist in 2024 allerdings, dass auch Rücklautsprecher – entweder im Lieferumfang einer LG Soundbar enthalten oder optional nachträglich hinzugefügt – in diese Analyse einbezogen und ebenfalls kalibriert werden können.

Nicht nur für zuhause, sondern auch für unterwegs bietet die XBOOM-Reihe die passenden Begleiter

Top-Sound immer und überall: LG ergänzt Bluetooth Speaker-Serien

LG steht nicht nur bei Soundbars für sensationellen Sound, sondern liefert auch mit seinen Bluetooth XBOOM-Speakern seit Jahren exquisiten Hörgenuss. 2024 geht die Erfolgsgeschichte weiter und die bekannten Modellreihen XBOOM 360, XBOOM Go und XBOOM werden durch neue Geräte komplettiert. Zu den diesjährigen Highlights gehört unter anderem der DXO2T aus der XBOOM 360-Serie. Trotz seines bemerkenswert kompakten Designs liefert der kegelförmige Lautsprecher einen authentischen, omnidirektionalen Klang. Der DXO2T überzeugt darüber hinaus mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden sowie einer markanten 360-Grad-Stimmungsbeleuchtung.

DXG8T und DXG2T: Sound für Outdoor-Fans

Nicht nur für zuhause, sondern auch für unterwegs bietet die XBOOM-Reihe die passenden Begleiter. Ob am Strand, Sportplatz oder im Park: Der XBOOM Go DXG8T liefert kraftvollen Sound und fesselnde Lichteffekte, um überall für Stimmung zu sorgen. Außerdem praktisch: Das Modell verfügt über eine IP67-Wasser- und Staubschutzklassifizierung und bietet eine 15-stündige Akkulaufzeit. Ebenfalls für unterwegs konzipiert ist der besonders kompakte DXG2T. Durch ein verstellbares Schockseil lässt sich der Speaker, dessen Akkulaufzeit rund 10 Stunden beträgt, sehr bequem transportieren und flexibel befestigen. Außerdem verfügt das Gerät über ein benutzerfreundliches Lautstärkerad, das sich auch beim Tragen von Handschuhen einwandfrei bedienen lässt.

Mit seinen zwei 8-Zoll-Woofern sowie Dynamic Bass Optimizer liefert der XL9T einen besonders tiefen Bass und einen ausgewogeneren Klang

Klingt nach Spaß: der XBOOM Party-Lautsprecher XL9T

Unverzichtbar für jede gute Party ist der neue XBOOM Party-Lautsprecher XL9T. Mit seinen zwei 8-Zoll-Woofern sowie Dynamic Bass Optimizer liefert das neue Modell nicht nur einen besonders tiefen Bass und einen ausgewogeneren Klang – der Speaker bietet zudem verschiedene Lichteffekte: Die Pixel-LED-Beleuchtungsfunktion kann farbenfrohe Muster, visuelle EQ-Effekte, Zeichen sowie Texte und Grafiken auf dem LED-Panel des Lautsprechers anzeigen. Auf Wunsch erzeugt die Mehrfarbenringbeleuchtung parallel dazu synchronisierte Lichtshows mit rotierenden und blinkenden Effekten. Sinnvoll für Outdoor-Veranstaltungen oder Poolpartys ist die Spritzwasserbeständigkeit des Lautsprechers, der auch jeweils einen Anschluss für ein Mikrofon und eine Gitarre bietet.

Komplettiert wird das neue Soundbar Line-up von LG durch den StanbyME Speaker XT7S. Der Speaker lässt sich mit verschiedenen Devices verbinden, harmoniert aber besonders gut mit dem StanbyME Lifestyle-Bildschirm von LG. Beide Geräte lassen sich leicht koppeln, per Fernbedienung steuern und können dank einer speziellen Halterung sogar gemeinsam aufgestellt werden. Der XT7S mit IPX5-Einstufung bietet einen vollständigen Staub- und Berührungsschutz sowie eine Wiedergabezeit von rund 16 Stunden.

