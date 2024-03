Photoindustrie-Verband (PIV) wird aufgelöst

Außerordentliche Mitgliederversammlung: Beschluss zur Auflösung und geordneten Abwicklung des Photoindustrie-Verbands (PIV).

Die Mitglieder des Photoindustrie-Verbands (PIV) haben auf der außerordentlichen Mit-gliederversammlung am 11. März 2024 in Frankfurt am Main die Auflösung und geord-nete Abwicklung des Verbands zum 31. Dezember 2024 beschlossen.

Auf Antrag des Beirats haben die Mitglieder des PIV heute über die Auflösung des Verbands abgestimmt. In diesem Jahr wird der Verband sein operati-ves Geschäft weiter aufrechterhalten und seine Aufgaben wie geplant erfüllen. Demnach wird der PIV auch seinen Aufgaben als ideeller Träger der PHOTOPIA Hamburg, die vom 10. bis 13. Oktober 2024 in der Hansestadt stattfindet, in vollem Umfang nachkommen. Nach dem 31. Dezember 2024 folgt dann die geordnete Abwicklung des Verbands im Rahmen einer gesetzmäßigen Liquidation. Als Liquidator wurde satzungsgemäß der geschäftsführende Vorstand, Christian Müller-Rieker bestimmt.

„Der PIV konnte aus eigener Kraft kein neues und zukunftsfähiges Verbandskonzept mehr aufsetzen, da er über begrenzte Finanzmittel und Optionen für einen Fortbestand des Ver-bands als Branchenvertretung verfügt. Zur Vermeidung einer bevorstehenden Insolvenz ist die Liquidation des Verbandes alternativlos“, sagt Christian Müller-Rieker.

SPECTARIS will langfristige Heimat für Foto- und Imaging-Branche bieten