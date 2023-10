100 Jahre Loewe – die erfolgreiche Ausstellung wird verlängert

Loewe feiert 2023 einen ganz besonderen Meilenstein: Am 22. Januar wurde Loewe 100 Jahre alt.

Anlass genug für eine Jubiläumsausstellung in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg am Loewe Stammsitz in Kronach mit sorgfältig kuratierten Meisterwerken aus 100 Jahren einzigartiger Firmengeschichte. Die Laufzeit dieser Jubiläumsausstellung wird nun aufgrund des großen Erfolgs bis Mitte 2024 verlängert.

Am 2. März 2023 wurde die Jubiläumsausstellung „Design und Innovation – Made by Loewe“ in feierlichem Rahmen und in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politik und der Branche sowie vielen Ehrengästen in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach, dem Loewe Stammsitz, eröffnet. Sie war ursprünglich bis zum 29. Oktober 2023 anberaumt, aufgrund des großen Erfolgs und der Nachfrage wird die Sonderausstellung nun verlängert: Nach einer Winterschließung von November bis März wird die Loewe Jubiläumsausstellung von 01. März bis 29. Juni 2024 erneut geöffnet sein. Darüber hinaus wird es Sonderöffnungen während des Weihnachtsmarkts (Details dazu kommuniziert die Stadt Kronach in Kürze) auf der Festung Rosenberg geben.

Die Verlängerung der Jubiläumsausstellung wird begleitet von Sonder- und Gruppenführungen von Loewe. Zudem werden regional Schulwettbewerbe ausgeschrieben, die zur Wiedereröffnung Anfang März 2024 vorgestellt werden. Darüber hinaus können sich die Besucher auf zahlreiche neue Exponate freuen, die so noch nicht in der Ausstellung zu sehen waren. Diese Neuerungen ergänzen den Überblick der designgeschichtlichen Betrachtung der Marke Loewe im neuen Jahr.

Madeleine Mahr, Marketing Director Loewe Technology GmbH, erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass die Jubiläumsausstellung auf eine derart positive Resonanz gestoßen ist. Gemeinsam mit der Fränkischen Galerie und der Stadt Kronach haben wir für die Verlängerung zusätzliche Programmpunkte entwickelt, die auch ein Projekt für Schulen umfasst. So setzen wir zusätzliche Akzente und schaffen für Interessierte die Möglichkeit, die außerordentlichen Designleistungen der Marke Loewe noch ausgiebiger zu erleben.“

Die Loewe Jubiläumsausstellung „Design und Innovation“ wurde bereits mit dem begehrten Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023 ausgezeichnet. Der Red Dot ist die Auszeichnung für hohe Designqualität, die nur an Einreichungen, die mit ihrer guten Gestaltungsqualität und kreativen Leistung überzeugen, vergeben wird.

Angela Hofmann, Erste Bürgermeisterin der Stadt Kronach, betont: „Die Jubiläumsausstellung zieht viele interessierte Besucher aus ganz Deutschland auf die Festung Rosenberg. Ich freue mich, dass die Ausstellung vom 01. März bis 29. Juni 2024 geöffnet sein wird. Loewe hat für Kronach eine große Bedeutung. Das Unternehmen ist ein fester Bestandteil des prosperierenden Lebens- und Wirtschaftsstandortes Kronach. Uns verbinden Tradition und Moderne – und das wird in der Ausstellung erlebbar. Der an die Ausstellung gekoppelte Schulwettbewerb ist eine großartige Gelegenheit, Nachwuchsentwickler und –Techniker zu entdecken und zu fördern. Ich bin schon jetzt sehr gespannt, wie das TV- oder Audiogerät der Zukunft aussehen wird!“

100 Jahre Designgeschichte

Seit der Gründung im Jahr 1923 steht Loewe für branchen-revolutionierende Meilensteine und hat TV- und Audio-Produkte von einzigartig preisgekröntem Design geschaffen: Deutsche Ingenieurskunst und ikonisches Design verbunden mit einzigartiger Leidenschaft und vielseitiger Innovation. Mit mehr als 250 renommierten, internationalen Design Awards in den letzten 30 Jahren zählt Loewe heute zu den für außerordentliche Designleistungen am häufigsten ausgezeichneten deutschen Unternehmen. Dies allein bietet Grund genug, um anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums das Unternehmen Loewe aus designhistorischer Perspektive in den Blick zu fassen. Zudem stand eine designgeschichtliche Betrachtung bislang aus, obwohl die Designstrategie des Unternehmens die Marke Loewe maßgeblich geprägt hat. So hat Loewe schon früh Akzente in der Designgeschichte gesetzt – das gilt sowohl für das Produktdesign als auch das Kommunikationsdesign.

Jubiläumsausstellung Design und Innovation – Made by Loewe

Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl an Meilensteinen der Loewe Designgeschichte, die ihre jeweilige Epoche – national wie international – geprägt haben. Drei frühe Beispiele dafür sind unter anderem der Ortsempfänger OE 333 (1926), der Radioempfänger EB 100 mit integriertem Lautsprecher (1930) und das Radio Opta 537 (1936), welches wegen der charakteristischen Führung seiner Metallzierleisten gerne als „Schlittschuh“ bezeichnet wird. Ebenfalls ausgestellt ist der erste europäische Stereofernseher, der Loewe MCS 11 von 1981, und mit dem Design-TV Loewe Art 1 aus dem Jahr 1985 ist außerdem auch ein absolutes Erfolgsprodukt vertreten.

Die Loewe Jubiläumsausstellung in Kronach ist noch bis zum 29. Oktober 2023 und wieder von 01. März bis 29. Juni 2024 zu besichtigen und jeweils von Dienstag bis Sonntag von 09:30 – 17:30 Uhr geöffnet.

www.kronach.de/tourismus-kultur/sehenswuerdigkeiten/museen/1382.Design–Innovation.html