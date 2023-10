Samsung stellt neue Sicherheitslösung für Mobile Devices vor

Samsung hat auf seiner diesjährigen Developer Conference (SDC23) in San Francisco eine Reihe neuer Sicherheitslösungen für sein weitreichendes Produkt- und Services-Ökosystem vorgestellt.

Mit dem neuen One UI 6 Betriebssystem kommen Updates, die viel Sicherheit bringen: Dazu gehören Samsung Knox Matrix mit Passkeys und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups und wiederhergestellte Cloud-Dateien sowie die Verfügbarkeit von Samsung Knox Vault für das gesamte Geräte-Portfolio. Die SDC23 bringt Entwickler, Kreative und Designer zusammen, die vor Ort die nahtlos ineinandergreifenden Connected Experiences von Samsung direkt erleben können. Auf der Konferenz zeigt Samsung, wie die modernen Technologien des Unternehmens die gesamte Branche voranbringen und Nutzern die Sicherheit beim alltäglichen Einsatz ihrer Geräte erhöhen können.

Mit dem neuen One UI 6 auf den Galaxy-Geräten sowie dem Update für Samsung Knox Matrix können sich vernetzte Geräte innerhalb eines Ökosystems gegenseitig schützen.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen angekündigt, dass Knox Matrix die Trust Chain unterstützen würde. Mit Trust Chain können sich vernetzte Geräte gegenseitig intelligent überwachen und vor Sicherheitsbedrohungen schützen. Dafür schicken sie Benachrichtigungen an alle anderen Devices, wenn ein Gerät angegriffen wird. Sobald Knox Matrix einen Hackerangriff auf ein Gerät erkennt, wird dies automatisch von allen anderen isoliert, um das übrige System zu schützen.

Auf der SDC23 hat Samsung nun Updates für ein weiteres Schlüsselelement von Knox Matrix bekannt gegeben: Credential Sync. Es schützt sensible Daten bei der Übertragung zwischen verschiedenen Geräten: etwa zwischen Samsung Galaxy-Devices, Fernsehern und Family Hub-Kühlschränken. Mit Einführung von One UI 6 bietet Credential Sync Nutzer*innen eine einfache und sichere Möglichkeit, ihre Identitäten und Anmeldedaten zwischen den Samsung Geräten zu synchronisieren. Ebenfalls neu bei Credential Sync ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Backups und wiederhergestellten Samsung Cloud-Daten. Damit wird sichergestellt, dass die Daten nur auf den Geräten des jeweiligen Nutzers verschlüsselt oder entschlüsselt werden können. Niemand anderes kann sie sehen – auch wenn ein Server kompromittiert oder Kontodaten gestohlen wurden. Ab Anfang 2024 werden Samsung Galaxy-Geräte eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vornehmen, wenn Daten mit der Samsung Cloud3 synchronisiert werden.

Im Rahmen von Credential Sync hat Samsung mit Passkeys neue Möglichkeiten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten und Credentials entwickelt. Passkeys sind digitale Berechtigungen (Credentials), die zur Authentifizierung für Websites und Apps verwendet werden können. Mit One UI 6 bietet Samsung Pass nun auch die Option, Passkeys4 zu verwenden. Sie sind der nächste Schritt in Richtung einer passwortlosen Zukunft. Ihre Vorteile:

Schnell: Mit der Eingabe des Benutzernamens erfolgt gleichzeitig die Auswahl des gewünschten Accounts, bei dem die Anmeldung erfolgen soll.

Einfach: Sobald ein Passkey registriert ist, kann einfach zu einem anderen vernetzten Gerät gewechselt werden, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Viel Sicherheit: Passkeys funktionieren nur auf den registrierten Websites und Anwendungen der Nutzer. Dies ermöglicht den Schutz vor Phishing-Angriffen von bösartigen Websites oder Anwendungen.

Knox Matrix bietet nun die Möglichkeit, einen Passkey über mehrere Geräte hinweg zu teilen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Basierend auf den internationalen FIDO-Standards kann mit Hilfe eines Passkeys der Samsung Pass auf dem Smartphone genutzt werden, um sich über biometrische Sensoren, wie zum Beispiel Fingerabdrücke, bei Apps und Websites anzumelden. Mit One UI 6 können Passkeys so lange treuhänderisch hinterlegt werden (Escrow), bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind – etwa wenn eine PIN, ein Passwort oder ein Sperrbildschirm-Muster des vorherigen Geräts eines Nutzers auf dessen Galaxy Smartphone eingegeben wird. Mit solchen aktualisierten Escrow-Funktionen innerhalb von Knox Matrix brauchen sich Nutzer*innen keine aktuellen Passwörter mehr zu merken oder vergessene Passwörter zurücksetzen.

Leistungsstarke Sicherheit auf noch mehr Samsung Geräten

Bisher war Samsung Knox Vault bereits für die Flagship-Geräte des Unternehmens verfügbar. Jetzt wird die Sicherheitslösung auf einer großen Auswahl von Modellen verfügbar sein und bietet damit vielen Nutzer*innen einen effektiven Schutz auf Geräten ihrer Wahl.

Knox Vault kann helfen, die sensibelsten Daten auf einem Gerät umfassend zu schützen. Dazu gehören Sperrbildschirm-Informationen wie PIN-Codes, Passwörter und individuelle Patterns. Knox Vault baut eine sichere Ausführungsumgebung auf, die physisch vom Hauptprozessor und -speicher des Geräts isoliert ist. Das Feature wird in dem Moment wirksam, in dem der Sperrbildschirm aktiviert wird. Knox Vault kann helfen, die Sicherheitsschlüssel einzelner Benutzer*innen zu schützen, mit denen die auf dem Gerät gespeicherten privaten Daten verschlüsselt werden. Dies garantiert eine hohe Sicherheit – auch wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Samsung Knox Vault ist Hardware-basiert und vor Manipulationen geschützt. Es schützt die privaten Daten auf dem Smartphone nicht nur gegen softwarebasierte Hackerangriffe, sondern auch gegen Hardwareangriffe mit professionellen High-End-Tools. Ursprünglich war Knox Vault nur auf den Galaxy-Flagship-Smartphones der S-Serie, Z-Serie, S FE-Serie und Tablets der Tab S-Serie verfügbar. Dieses Jahr wird Knox Vault auch auf den Samsung Neo QLED 8K Fernsehern und 2024 auf weiteren Galaxy-Modellen einschließlich Smartphones der Galaxy A-Serie mit One UI 6 oder höher5 kommen.

Ein erweitertes, sicheres Ökosystem

Mit dieser breiten Palette leistungsstarker Sicherheitslösungen kann die Privatsphäre von Nutzer*innen geschützt und das Bedürfnis nach Komfort in einer hypervernetzten Welt befriedigt werden. One UI 6 bringt zudem Updates für das Samsung Galaxy Security and Privacy Dashboard. Mit ihm ist es einfach, zu sehen und zu kontrollieren, was mit den Daten geschieht.

Diese modernen Sicherheits- und Datenschutzlösungen sind die jüngsten Bausteine des Samsung Galaxy Sicherheits-Fundaments: Sicherheit auf vielen Ebenen, von den Chips bis zu den Anwendungen, der Identifizierung von Bedrohungen in Echtzeit und kollaborativem Schutz gemeinsam mit vertrauenswürdigen Partnern.

www.samsung.de