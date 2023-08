Samsung erweitert mit FIFA+ sein kostenloses Sportangebot auf Smart TVs

Samsung kündigt FIFA+ als die neueste globale Ergänzung seines Smart TV-Angebots an.

Ab sofort bietet der kostenlose, werbeunterstützte Streaming Dienst Samsung TV Plus seinen Nutzer*innen zusätzliche Premium-Fußballinhalte rund um die Uhr. Der neue FIFA+ Kanal auf Samsung TV Plus2 bietet eine breite Palette an Content, darunter Original-Inhalte, Archivmaterial, Live-Übertragungen und Highlights von Spielen der Männer- und Frauenmannschaften. Die Kooperation baut auf den bestehenden Sportinhalten auf, die auf Samsung TVs bereits verfügbar sind, darunter die DAZN Tizen App, DAZN FAST+3, der Tennis Channel und mehr auf Samsung TV Plus.

Richard Jakeman, Head of Business Development, Samsung Electronics Europe, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, das wachsende Angebot an Sportinhalten auf Samsung TVs und Galaxy-Geräten mit dem FIFA+ Kanal auf Samsung TV Plus zu erweitern. Die ausgewählten FIFA+ Inhalte bieten unseren Kunden noch einen weiteren Vorteil: Mit der aktuell laufenden FIFA Frauen-WeltmeisterschaftTM 2023, können sie Content erleben, der das nächste spannende Kapitel des Frauenfußballs einläutet.“

Mit FIFA Originals können Zuschauer*innen mehr über die Geschichte des Fußballs und über legendäre Persönlichkeiten des Sports erfahren. Neben Dokumentationen in Spielfilmlänge sind auch Dokuserien, Talkshows und Kurzfilme verfügbar. Dazu gehören „The Happiest Man in the World“, eine persönliche Doku über den gefeierten Fußballstar Ronaldinho, „Croatia: Defining a Nation“, über die Rolle der kroatischen Nationalmannschaft bei der Schaffung einer nationalen Identität, und „Bravas de Juárez“ über die Schwierigkeiten von Frauen, die in einer der gefährlichsten Städte Lateinamerikas professionell Fußball spielen.

Im FIFA Archiv stehen alle Spiele der FIFA WeltmeisterschaftTM und der FIFA Frauen-WeltmeisterschaftTM, die jemals auf Film aufgezeichnet wurden, zur Verfügung. Neben Spielberichten gibt es auch redaktionelle Beiträge, darunter Highlights von Meisterschaftsspielen und ausführliche Spieler*innenprofile.

Alex Hole, Vice President & General Manager, Samsung Electronics Europe, kommentiert: „Durch Kooperationen wie diese können wir kostenloses, werbefinanziertes Streaming (FAST4) und das Smart TV-Portfolio zugleich erweitern. Die Einbindung von Live-Inhalten macht unsere TV-Geräte und das FAST-Angebot zu einer zentralen Anlaufstelle für Premium-Sport-Inhalte. Für Werbetreibende bietet das Angebot eines konkurrenzlosen Zugangs zu den beliebtesten Sportarten der Welt, einschließlich der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, eine noch größere Chance, die Zuschauer*innen über kostenloses, werbefinanziertes Streaming für diese wichtigen Sportereignisse zu gewinnen.“

Mit Samsung TV Plus bietet Samsung eine kostenfreie Plattform für Unterhaltung und Sport. Nutzer*innen können eine Vielzahl von TV-Sendungen und Filmen auf ihren Samsung Smart TVs und Samsung Galaxy Mobilgeräten genießen.

