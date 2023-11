Logitech ernennt Hanneke Faber zur neuen CEO

Der Logitech-Vorstand hat nach einer intensiven, global ausgerichteten Suche Hanneke Faber zur neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt. Sie wird die Funktion mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 übernehmen.

„Wir freuen uns, Hanneke als neue Vorstandsvorsitzende willkommen zu heißen“, so Wendy Becker, Aufsichtsratsvorsitzende von Logitech. „Hanneke ist eine herausragende Führungskraft mit nachgewiesener Managementerfahrung auf globaler Ebene. Sie hat Wachstum und Transformation bei drei weltweit führenden Konsumgüter-Unternehmen vorangetrieben: Unilever, Ahold Delhaize und Procter & Gamble. Im Laufe ihrer Karriere hat sie sich auf Innovationen in verschiedenen Portfolios konzentriert und ein tiefgreifendes Verständnis für Endkunden sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten aufgebaut. Auch im Bereich Nachhaltigkeit, ist sie eine erstklassige Führungskraft und teilt die Werte und Denkweisen von Logitech.”

Becker fügte hinzu: „Ich möchte Guy Gecht für seine starke Führung und seinen Einsatz während seiner Zeit als Interims-CEO danken. In den letzten Monaten hat er die strategischen Prioritäten des Unternehmens vorangetrieben und dabei eng mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern zusammengearbeitet.“

„Ich fühle mich sehr geehrt, Teil von Logitech zu werden“, sagte Hanneke Faber. „Logitech ist eine beliebte globale Marke, die für Nutzer-orientiertes Design, Technik und Innovation steht und einen großartigen Ruf im Bereich Nachhaltigkeit genießt. Ich kann mir keine spannendere Zeit vorstellen, um am zukünftigen Wachstum des Unternehmens teilzuhaben. Innovative Technologien eröffnen Logitech und seinen Nutzern neue Möglichkeiten in den Bereichen Hybridarbeit, Videokonferenzen, Gaming und Streaming.

Als CEO wird Hanneke zunächst in der Logitech-Zentrale in der Schweiz tätig sein, bevor sie im nächsten Jahr ins Silicon Valley umzieht.

