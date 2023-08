Yvonne Lünzmann leitet PR Team bei Epson Deutschland

Yvonne Lünzmann hat seit dem 1. Juli 2023 die Teamleitung für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Social Media bei Epson Deutschland übernommen. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist seit 2012 in dem Technologieunternehmen tätig.

Als Social Media und PR Managerin baute sie die Social Media Kanäle der Epson Deutschland GmbH in den ersten Jahren mit auf und betreute sie inhaltlich. Ihre Schwerpunkte in der Pressearbeit lagen in den Bereichen Corporate PR und Nachhaltigkeitskommunikation.

In ihrer neuen Rolle als Teamleiterin PR und Social Media ist sie für die Presseaktivitäten über alle Unternehmens- und Produktbereiche hinweg sowie für den weiteren Ausbau der Social Media Kanäle des japanischen Unternehmens im DACH-Raum verantwortlich. Die 44-jährige übernimmt die Aufgaben rund um die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Mechthild Knopp, die weiterhin den Eventbereich leitet. Lünzmann berichtet in ihrer neuen Rolle direkt an den Marketingleiter der Epson Deutschland GmbH, Sascha Surbach.

„Epson steht für japanische Ingenieurskunst im Einklang mit gelebter Nachhaltigkeitskultur“, sagt Yvonne Lünzmann. „Kommunikativ können wir aus dem Vollen schöpfen: Wir haben hochwertige Produkte am Markt, eine gehaltvolle Geschichte zu erzählen und entwickeln zukunftsweisende Technologien. Ich freue mich darauf, diese gemeinsam mit dem ganzen Team über alle Kanäle sichtbar zu machen, neue Formate zu entwickeln und auf einen regen Austausch mit bekannten und neuen Ansprechpartner:innen.“

Vor ihrer Tätigkeit für den japanischen Technologiekonzern war Lünzmann sechs Jahre bei der Essener Agentur TAS Emotional Marketing für die Kommunikationsarbeit aktiv und betreute u.a. Projekte, rund um die Kulturhauptstadt RUHR.2010, für das Familienunternehmen STIHL und den Energiekonzern RWE.

