HOMEPILOT macht smartes Wohnen leicht

Mit Homepilot lässt sich dank cleverer Do-it-yourself-Lösungen das Eigenheim oder die Wohnung ganz einfach in ein persönliches Smart Home verwandeln.

Ob Einzelanwendung oder umfassende Hausautomation: Smart Home sollte für jeden einfach zu installieren sein. Das ist die feste Überzeugung der Menschen hinter der Marke Homepilot, die sich dem Motto „Smart but simple“ verschrieben haben. Dazu Dirk Möllers, Business-Unit-Leiter Consumer: „Wir sind überzeugt, dass ein Smart-Home-System, das ohne Aufwand und Vorwissen installiert werden kann, genau das ist, was der Markt braucht. Aufgrund der Energiewende sind Handwerker derzeit bekanntlich knapp, daher ist es hilfreich, wenn man sein Smart Home selbst einbauen kann.“ Homepilot bietet für jeden Bedarf eine Lösung, sei es eine vollständige Umrüstung des Hauses oder lediglich die Nutzung bestimmter Komponenten wie eine Rollladenautomation oder smarte Beleuchtung. Auch Stand-alone-Lösungen wie smarter Wetterschutz oder die Automatisierung des Garagentors sind möglich. Homepilot unterstützt seine Nutzer bei der Installation mit einem starken Online-Support und praxisnahen How-to-Videos unter www.de.homepilot-smarthome.com, um sie so sicher wie möglich im Umgang mit den smarten Produkten zu machen.

Intuitive und sichere Technik

Die Installation erfolgt in Eigenregie via Plug-and-play ohne Unterstützung eines Handwerkers, und alle Produkte lassen sich bequem via App oder Sprachsteuerung über das Gateway premium bedienen. Das Gateway premium ist die Zentrale des Homepilot Smart Home und ermöglicht die Steuerung und Vernetzung der smarten Geräte via App. Es speichert und verarbeitet auch Informationen von Sensoren und steuert die verbundenen Geräte entsprechend. Außerdem ermöglicht es, unkompliziert Produkte von Drittanbietern in das System einzubinden, zum Beispiel Philips Hue Leuchten oder Kameras von Bosch, Abus oder Axis.

Eigenständiges Funksystem Made in Germany

Mit der intuitiven App steuert der Nutzer sein Smart Home, fragt Zustände ab und kann seine smarten Geräte über Routinen automatisieren. Dank regelmäßiger Updates ist die Homepilot App absolut zukunftssicher und wird immer wieder um neue Funktionen erweitert. Trotz so viel Gestaltungsfreiraum muss sich niemand Sorgen um die Sicherheit seines Systems machen: Die Basis für das Homepilot Smart Home ist ein komplett eigenständiges Funksystem, das auf über zehn Jahren Erfahrung beruht und hundertprozentig Made in Germany ist. Sämtliche Geräteinfos, Daten und Routinen sind lokal auf dem Homepilot Gateway gespeichert, sodass man sein Smart Home jederzeit auch ohne Internetverbindung bedienen kann.

Mehr Wohnkomfort und Sicherheit bei geringerem Energieverbrauch

Die smarten Komponenten des Homepilot Smart Homes lassen sich in zahlreiche Bereiche des Alltags integrieren und bringen sofortige Alltagserleichterung und Wohlfühlatmosphäre. Ob Rollladensteuerung und Sonnenschutz, Beleuchtung, Heizung oder Garage – alles wird intuitiv und effizient gesteuert. „Unsere intelligenten Sensoren wie der Wettersensor oder Tür- und Fensterkontakte erkennen Veränderungen und setzen passende Automationen in Gang. Steht zum Beispiel ein Fenster offen, regulieren sie die Wärmezufuhr im Raum, indem sie die Heizung runterfahren. Das spart Energie und bares Geld“, so Dirk Möllers. „Neben mehr Energieeffizienz und Wohnkomfort bietet Homepilot auch maximale Sicherheit. Mit Anwesenheitssimulation oder smarten Fenstersensoren, die Erschütterungen erkennen, kann man sich jederzeit auf sein Smart Home verlassen.“

www.homepilot-smarthome.com