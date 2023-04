Hisense präsentiert A5KQ-Serie

Mit der A5KQ-Serie bringt Hisense zwei neue Full HD-Fernseher in 32 und 40 Zoll auf den Markt.

Dank QLED-Display und DLED-Hintergrundbeleuchtung werden kontrastreiche Bilder mit hoher Farbbrillanz auch im Kleinzollgeräte-Bereich ermöglicht. Eine clevere Positionierung macht die neuen TVs zudem fürs Homeoffice interessant.

Klein aber nicht minder brillant: Die neue Hisense A5KQ Serie – bestehend aus einem 32 und 40 Zoll Modell – basiert auf der Quantum Dot Color Technologie, die einen größeren Farbraum und eine höhere Farbintensität als bei herkömmlichen Fernsehern erreicht. Die Bildwiedergabe erfolgt in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. Wer also auf ausgezeichnete Bildqualität bei Kleinzollgeräten nicht verzichten will, findet in den A5KQ-Modellen die optimale Wahl.

Mehr als nur ein Fernseher

Die beiden TV-Displays bieten beste Voraussetzungen, um sie vielseitig einzusetzen. Ausgestattet mit je zwei HDMI- und USB- sowie einem USB-C Anschluss in Kombination mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz eignen sie sich ideal als Monitor-Ersatz im Homeoffice. Die „Duale Positionierung“ ermöglicht sogar den bequemen Einsatz auf dem Schreibtisch: Hisense hat die beiden Standfüße so konzipiert, dass sie sich in verschiedenen Positionen an den Fernsehern anbringen lassen. Auf diese Weise ist eine Neigung von bis zu 8 Grad möglich, was für entspanntes Arbeiten am Schreibtisch sorgt. Auch Filme und Serien lassen sich so auf kurze Distanz bequem genießen. Überall dort, wo das Platzangebot nicht allzu Groß ist, trumpft die A5KQ QLED Serie groß auf.

Gaming-Spaß inklusive

Für Spaß und Action sorgt der Game Mode, der die Latenzzeit automatisch so einstellt, dass auch schnelle Bewegungen reibungslos und verzerrungsfrei dargestellt werden. Für den passenden Sound liefern die Displays satte 16 W Ausgangsleistung. Dank DTS Virtual X wird konventioneller 5.1- oder 7.1-Sound in virtuellen 3D-Sound umgewandelt. So entstehen Surround-, Höhen- und Overhead-Effekte auch ohne zusätzliche Lautsprecher.

Flexible und schnelle Bedienung

Über die personalisierbare Benutzer Oberfläche VIDAA U6 lassen sich die eigenen Lieblings-Apps wie Prime Video, Netflix, Youtube, Disney+ und viele mehr individuell anordnen und mit nur einem Tastendruck schnell aufrufen. Mit VIDAA Free erhält man zudem einen guten Überblick über kostenlose Inhalte und kann direkt darauf zugreifen. Über den integrierten Web-Browser steht dem bequemen Surfen im Internet für noch mehr Content nichts im Wege.

www.hisense.de