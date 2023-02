Record store Days Germany wieder mit HighEnd-Marke Technics

Auch in diesem Jahr wird Technics wieder offizieller Partner des Record Store Days (RSD) sein.

Der RSD hat sich zum absoluten Highlight für Vinylfans und die Plattenladenkultur weltweit entwickelt und findet zum inzwischen 16. Mal statt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen sich in diesem Jahr knapp 240 Plattenläden am RSD. Auch in diesem Jahr findet wieder die von Technics und dem RSD gemeinsam initiierte „RSD Schnitzeljagd“ statt. Die Hauptpreise in diesem Jahr: Drei einzigartige Netzwerkplayer SA-C600 im Gesamtwert von fast 3.000 Euro. Der RSD 2023 findet am 22. April statt.

Der Record Store Day gilt mit über 3.000 teilnehmenden unabhängigen Plattenläden sowie zahlreichen Plattenladenkonzerten und Live-Events als „the biggest music event in the world“. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt der RSD regelmäßig mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher.

„Egal ob jung oder alt, die Nachfrage nach Schallplatten steigt seit Jahren stetig an. Gerade heutzutage wollen die Menschen ihre Musik bewusst genießen“, erklärt Michael Langbehn , European Manager PR von Panasonic Deutschland und ergänzt: „Die Technics Plattenspieler sind aus der Vinyl- und DJ-Szene nicht mehr wegzudenken. Deshalb unterstützen wir auch in diesem Jahr wieder den Record Store Day als Turntable Partner.“

Virtuelle Rallye: die „RSD Schnitzeljagd“

Die von Technics gemeinsam mit dem Record Store Day initiierte „RSD Schnitzeljagd“ als virtuelle Reise durch die Welt der Plattenläden und Vinyltonträger erfreute sich in den Vorjahren großer Beliebtheit – und hält auch in diesem Jahr ein großes Highlight bereit: Als Hauptpreise stellt Technics drei hochwertige Netzwerkplayer SA-C600 im Gesamtwert von fast 3.000 Euro zur Verfügung.

„Mit Technics haben wir in den vergangenen drei Jahren eine tolle Partnerschaft aufgebaut, die auch anlässlich des RSD 2023 weitergeführt wird“, sagt Carsten Wetzl , Projektmanager RSD Deutschland, Österreich, Schweiz und ergänzt: „Wir sind stolz darauf, mit Technics einen Partner und namhaften Hersteller für Hifi, Hi-End Equipment und vor allem Plattenspieler an unserer Seite zu haben, der die Idee des Record Store Days versteht und tatkräftig mit unterstützt. Wir freuen uns sehr, Technics erneut als unseren „Official Turntable Partner“ begrüßen zu dürfen.“

Mehr Infos unter www.recordstoredaygermany.de

