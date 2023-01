True Wireless In-Ear-Kopfhörer von Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins bringt zwei neue True Wireless-Kopfhörer auf den Markt: den Pi7 S2 und den Pi5 S2.

Der Pi7 S2 übernimmt den branchenführenden Hi-Res-Sound seines Vorgängers und punktet mit praktischen Verbesserungen in Sachen Konnektivität, Akkulaufzeit und Benutzerkomfort. Er ist in drei neuen Premiumfarben erhältlich. Sowohl der Pi7 S2 als auch der Pi5 S2 verfügen nun über eine erweiterte Wireless-Konnektivität: Ihr optimiertes Antennendesign mit einer höheren Bluetooth-Reichweite von bis zu 25 Metern garantiert ein noch besseres und stabileres Hörerlebnis.

Beide In-Ear-Modelle überzeugen mit einer längeren Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden. Dank der bewährten Schnelllade-Funktion reichen lediglich 15 Minuten Ladezeit für weitere zwei Stunden Hörgenuss. Darüber hinaus liefert das Ladecase eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 16 (Pi7 S2) bzw. 19 Stunden (Pi5 S2).

Premiumdesign in neuen Farben

Der Pi7 S2 und der Pi5 S2 punkten weiterhin mit erstklassigem Premiumdesign, wie Sie es von Bowers & Wilkins erwarten, sowie neuen, edlen Farbvarianten. Der Pi7 S2 ist in den drei neuen Farben Satin Black, Canvas White und Midnight Blue erhältlich. Der Pi5 S2 wird in der bisher größten Farbauswahl von Bowers & Wilkins angeboten: in Cloud Grey und Storm Grey sowie in den leuchtenden Farben Spring Lilac und Sage Green* (*erhältlich ab Frühjahr 2023).

Nahtloser Bedienkomfort über die Music App

Die neuen Modelle Pi7 S2 und Pi5 S2 sind voll in die Bowers & Wilkins Music App integriert. Sie gewährleisten ein nahtloses Anwendererlebnis von der Einrichtung des Kopfhörers über die Konfiguration der Geräuschunterdrückungs-Modi bis hin zur Anpassung des Tragesensors. Darüber hinaus unterstützt die Music App direktes Hi-Res-Streaming von Musikdiensten wie Qobuz, TIDAL und Deezer von einem Mobilgerät auf den In-Ear-Kopfhörer.

Intelligente, intuitive Features

Auch der Pi7 S2 bietet das bahnbrechende Feature „Wireless Retransmission“, das erstmals mit dem Vorgängermodell eingeführt wurde. Dabei wird das intelligente Ladecase des Pi7 S2 per Kabel an eine externe Audioquelle – beispielsweise ein Bordunterhaltungssystem – angeschlossen und der Klang kabellos und in hervorragender Soundqualität an die Ohrhörer übertragen.

Beide Modelle lassen sich über die praktische, kapazitive Bedientaste an jedem Ohrhörer bedienen, die spielend und elegant gleich mehrere Funktionen übernimmt. Über diese Taste lässt sich auch der Sprachassistent auf dem Smartphone (Siri oder Google Assistant) aufrufen. Weitere Anpassungsoptionen in der Bowers & Wilkins Music App ermöglichen es Anwendern, ihre Ohrhörer genau an ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.

Edler True Wireless-Sound

Beim Flaggschiff-True-Wireless-Modell Pi7 S2 ist weiterhin Qualcomm® aptX™ Adaptive mit an Bord. Eine kabellose 24-Bit-Verbindung zwischen den Ohrhörern erlaubt es, Musik in Hi-Res-Qualität von kompatiblen Streaming-Diensten und Geräten zu übertragen. Dank dieser beiden Technologien bietet der Pi7 S2 als einer von wenigen True Wireless-Kopfhörern eine durchgängige Unterstützung von Hi-Res-Audio – von der Musikquelle bis zu den Treibern.

Die Ohrhörer des Pi7 S2 sind mit maßgeschneiderten 9,2-mm-Treibern von Bowers & Wilkins sowie einem Balanced-Armature-Hochtöner ausgestattet. Dabei wird jeder der vier Treiber im System aktiv von einem eigenen Verstärker angetrieben. Darüber hinaus verfügt der Pi7 S2 über adaptives Noise Cancelling: Er passt sich automatisch an die Geräuschkulisse an, um ein optimales, ungestörtes Hörerlebnis zu garantieren. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt mithilfe von sechs Mikrofonen – drei in jedem Ohrhörer – für Telefongespräche mit kristallklarem Sound.

Erstklassiger True Wireless-Sound

Der neue Pi5 S2 liefert weiterhin die beste Audioleistung seiner Klasse. Die TWS-Technologie sorgt für eine stabile und zuverlässige Synchronisation zwischen den Ohrhörern mit je nur einem 9,2-mm-Treiber. Dank der hochwertigen kabellosen aptX-Audioübertragung von kompatiblen Mobilgeräten überzeugt der Pi5 S2 mit Sound in CD-Qualität. Darüber hinaus verfügt er über eine anpassbare Noise-Cancelling-Funktion sowie einen Umgebungsfilter. Für Telefongespräche in hoher Audioqualität ist jeder Ohrhörer mit zwei eingebauten Mikrofonen ausgestattet.

Der Pi7 S2 ist zum Preis von 399 Euro und der Pi5 S2 für 299 Euro erhältlich.

