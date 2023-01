Kindersender Nick Jr. ab sofort bei Ocilion

ocilion hat einen Lizenzvertrag mit Paramount geschlossen zur Verbreitung des Senders Nick Jr. und erweitert so die bereits bestehende umfassende Partnerschaft.

Damit empfangen Netzbetreiber, Stadtwerke und Energieversorger den deutschsprachigen Kindersender ab sofort in gestochen scharfer HD-Qualität und können diesen an ihre IPTV-Kunden weitergeben. Nick Jr. ist Teil des Pay-TV-Pakets „Entertainment HD“, welches mit einer umfassenden Mischung aus Film-, Serien-, Doku-, Sport- und Kindersendern besticht. Nick Jr. bietet Premium-Unterhaltung für Kinder ab drei Jahren mit beliebten Serien wie „PAW Patrol“, „Peppa Pig“, „Paddingtons Abenteuer“ und „Blues Clues und Du!“. Durch viele Zusatzrechte (nPVR, 7-Tage-Replay, Pause/Play, Instant-Restart) können diese Programme flexibel geschaut werden. Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: „Ich freue mich sehr, dass wir Nick Jr. für unser Programmportfolio gewinnen konnten. Damit erhalten unsere Kunden qualitativ hochwertige und kindgerechte Unterhaltung mit absolut flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. ocilions Netzbetreiber gehören damit zu den Ersten, die den deutschsprachigen Sender in HD-Qualität anbieten können.“

