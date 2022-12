Das neue Samsung OH24B Outdoor Display trotz allen Jahreszeiten

Samsung Outdoor Display für den Einsatz an Tankstellen, Ladesäulen oder Kreuzfahrtschiffen.

Smart Signage-Lösungen für den Outdoorbetrieb haben sich seit Jahren am Markt etabliert. In vielen Bereichen tragen sie dazu bei, das Serviceerlebnis für den Kunden auf ein hohes Level zu bringen. Genügte bisher als Standardlösung ein größeres statisches Display zur Informationsvermittlung, kommen jetzt vermehrt kleinere Zusatzdisplays zum Einsatz. Der Kunde wird in die Kommunikation mit einbezogen, er äußert seine individuellen Wünsche oder kann direktes Feedback geben. Das neue Samsung OH24B Outdoor Display wurde speziell für diesen 24/7-Einsatzzweck entwickelt und hat zahlreiche Features für den Dauerbetrieb an Bord.

Doch nicht nur an der Tankstelle, der elektrischen Ladesäule oder am Drive-in widersteht das OH24B als kleinstes Outdoor Display von Samsung allen Witterungseinflüssen. Auch in der boomenden Branche der Passagierschifffahrt können Smart-Signage-Lösungen in der Kundenkommunikation zum Einsatz kommen. Hier gelten hohe technische Anforderungen wie effektiver und langanhaltender Schutz vor Feuchtigkeit, Spitzwasser oder UV-Strahlung. Denn das Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes findet zum großen Teil an Deck statt. Ohne eine durchdachte Kunden-Informationslösung für mehrere tausend Passagiere wäre ein durchgängig hohes Servicelevel schwer zu halten.

Die gute Lesbarkeit der Outdoor Displays, unabhängig von direkter Sonneneinstrahlung oder unterschiedlichen Lichtverhältnissen, ist eine der Grundvoraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb. Das neue Samsung OH24B Display kann hier mehrfach punkten. Mit einer Displayhelligkeit von 1.500 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 sind sämtliche Inhalte auch bei heller Umgebung klar und deutlich zu erfassen. Das verbaute IPS-Panel ermöglicht eine gute Erkennbarkeit und geringe Reflektionen selbst bei unterschiedlichen Blickwinkeln. Mit den integrierten Helligkeitssensoren passt sich die Displayhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und kann somit helfen, Energie zu sparen. Selbstverständlich bleibt das Samsung OH24B auch bei extremen Witterungsbedingungen einsatzfähig, denn es ist für Temperaturen von -30°C bis +50°C entwickelt worden. Der integrierte Temperatursensor sorgt für passende Bedingungen, steuert die Lüftungselektronik und warnt vor zu hohen oder zu niedrigen Betriebstemperaturen.

Beim Tragen einer polarisierenden Sonnenbrille verhindert das Magic Glass störende Reflektionen. Die Anti-Graffiti-Beschichtung sowie die IK-10 Stoßfestigkeit können vor mutwilliger Zerstörung durch Vandalismus oder Gewaltweinwirkung von außen schützen. Als erstes Modell der Samsung Outdoor Serie besitzt das OH24B eine IP66 Zertifizierung. Es verfügt damit über eine hohe Staubdichte, um das Eindringen von kleinen Partikeln in das Display verhindern zu können. Hinzu kommt der Schutz gegen Strahlwasser unter erhöhtem Druck, was dem OH24B einen reibungslosen Dauereinsatz auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen ermöglicht.

Trotz all dieser integrierten Features für den oft strapaziösen Dauerbetrieb besitzt das Samsung OH24B ein schmales Display-Design. Die Rahmenbreite ist mit 21,9 mm für ein stabiles Outdoor Display filigran. Mit einer Gesamttiefe von nur 59,8 mm lässt es sich gut im Outdoor-Bereich installieren oder in eine bereits bestehende Infrastruktur integrieren. Damit die Bestellung am Drive-in-Schalter auch ohne Störgeräusche abgewickelt werden kann, sind beim Samsung OH24B spezielle Low-Noise-Ventilatoren zur Gerätekühlung installiert.

Als Betriebssystem ist das aktuelle Samsung Tizen 6.5 sowie der MagicINFO™ Player an Bord. Diese garantieren beispielsweise die reibungslose Darstellbarkeit vielseitiger Web-Inhalte und vieles mehr. Optional erhältlich ist die MagicINFO™ Server Lösung. Die Software dient zur Erstellung, Verwaltung und Verteilung der Digital Signage Contents und wird von Samsung laufend weiterentwickelt.

Der OH24B verfügt über HDMI-, USB- und LAN-Anschlüsse. Die VESA-Halterung sorgt dafür, dass sich das Display einfach und flexibel an verschiedenen Umgebungen installieren lässt. Zusätzlich kann per USB ein externes WiFi-/Bluetooth-Modul angeschlossen werden und rundet damit die Möglichkeiten der Datenübertragung ab.

Das OH24B Outdoor Display wird ab Januar 2023 auf dem deutschen Markt verfügbar sein.