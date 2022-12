Achim Scharr übernimmt Management der Distributionspartner bei D-Link

D-Link ernennt Achim Scharr zum neuen Key Account Manager Distribution Sales in DACH.

Scharr berichtet an Philipp Waloßek, Manager Distribution & Internal Sales DACH. Achim Scharr verantwortet in seiner neuen Position ab sofort das Management der Distributionspartner für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Außerdem gehören Analyse, Ausbau und Intensivierung bestehender Geschäftsbeziehungen sowie die Gewinnung von Neukunden zu seinen Hauptaufgaben. Achim Scharr tritt damit die Nachfolge von Thomas Müller an, der in den Ruhestand eintritt.

Erfolgreichen Kurs fortführen

Achim Scharr war als Key Account Manager bei der Brodos AG sowie zuletzt bei der Samsung Electronics GmbH im Bereich IT & Mobile tätig. Durch seine langjährige Erfahrung verfügt er über fundierte Kenntnisse im Vertrieb. Darunter zählen die nachhaltige Entwicklung von Key-Account-Kunden und Neukundengewinnung, kundenspezifische Bestands- und Sellout-Planung sowie absatzorientierte Marketingmaßnahmen. Ebenso bringt der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann Know-how aus dem Channel Marketing und dem Produktmanagement mit.

„Mit seinen Erfahrungen auf Distributions- und Herstellerseite bringt Achim Scharr alles mit, um den erfolgreichen Kurs im Distributionsmanagement bei D-Link entscheidend zu bereichern“, so Gunter Thiel, Regional Manager Central Europe bei der D-Link (Deutschland) GmbH. „Wir freuen uns sehr mit Achim Scharr den idealen Nachfolger von Thomas Müller gefunden zu haben. Ihm wünschen wir für seinen wohlverdienten Ruhestand nur das Beste und bedanken uns ganz herzlich für die erfolgreiche Arbeit in den letzten 13 Jahren bei D-Link.“

www.dlink.com