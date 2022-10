Sony ZV-1F, Vlog-Modell im Taschenformat

Vollgepackt mit kreativer Power will die neue Sony ZV-1F die perfekte Kamera für Vlogger sein.

Vollgepackt mit kreativer Power, bedienungsfreundlichen Vlogging-Funktionen, verbesserten Verbindungsoptionen und umweltfreundlichen Merkmalen will die neue Sony ZV-1F die erste Kamera für Vlogger/-innen sein, die attraktive Fotos und Videos erstellen möchten. Die Kamera im Taschenformat ist fürs Vloggen optimiert und hilft den Nutzer/-innen mit den neuesten Technologien, Inhalte wirkungsvoll in Szene zu setzen.



„Bei der Entwicklung der taschengroßen Vlog-Kamera ZV-1F haben wir insbesondere an Content-Creator/-innen gedacht“, erklärt Yann Salmon Legagneur , Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Da das Publikum immer hochwertigere Inhalte erwartet, brauchen Content-Creator/-innen eine All-in-One-Kamera, die ihnen hervorragende Qualität mit vielen kreativen Optionen bietet, leicht zu bedienen ist und die kabellose Übertragung von Inhalten ermöglicht. Außerdem sind wir stolz auf die umweltfreundlichen Merkmale, die wir der ZV-1F verliehen haben, denn Nachhaltigkeit ist und bleibt für Sony ein zentrales Anliegen.“



Die ZV-1F verfügt über ein 20 mm-Ultraweitwinkelobjektiv mit Festbrennweite für Selfie-Aufnahmen und ein großes Sichtfeld, um mehr Hintergrund zu erfassen. Die Hintergrundunschärfe (Bokeh) für Fotos und Videos ermöglicht es, das Hauptmotiv besonders hervorzuheben oder einen sanfteren Look zu erzeugen. Der Soft Skin-Effekt lässt die Haut natürlich aussehen, und die automatische Belichtung mit Gesichtspriorität passt die Helligkeit bei Aufnahmen automatisch an, selbst in Situationen mit wechselndem Licht. Bei Videoaufnahmen ist die Bildstabilisierung im Active-Modus verfügbar, die auch im Gehen flüssige und stabile Aufnahmen ermöglicht. Die neue Creative Look-Funktion bietet voreingestellte Looks für Fotos und Videos, die durch Anpassung verschiedener Details wie Farbton, Helligkeit und Farbsättigung die gewünschte Stimmung erzeugen. Neben hochwertigen Foto- und Videoaufnahmen ist auch eine ausgezeichnete Audioqualität Voraussetzung für perfekte Inhalte. Die ZV-1F nimmt mit ihrem integrierten direktionalen 3-Kapsel-Mikrofon Stimmen klar und deutlich auf und der Windschutz (Foto) reduziert bei Außenaufnahmen störende Windgeräusche. Lieferbar ab Oktober, UVP 650 Euro.