Leica kooperiert mit Hisense bei Kurzdistanz-Projektoren

Leica steigt in das Geschäft für Laser-TV Geräte ein und entwickelt mit Hisense einen Kurzdistanz-Projektor.

Im Zuge ihrer strategischen Wachstumsstrategie will die Leica Camera AG ihre Geschäftsfelder erweitern und sich mit eigenen Produkten verstärkt im Segment der Laser-TV-Geräte positionieren. Hierzu hat das Unternehmen eine Kooperation mit Hisense vereinbart, bekanntlich einem der weltweit größten Hersteller von Fernsehern und innovativen Laser-TVs.

Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft: Die Technologien von Hisense im Segment der Laser-TV Geräte mit der langjährigen Expertise von Leica bei der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Projektionsobjektiven zu einer besonders leistungsfähigen und zukunftsfähigen Technologieplattform für Kurzdistanz-Laser-TV Geräte zusammenzuführen.

Die Leica Camera AG stellt den ersten eigenen Laser-TV, Leica Cine 1, exklusiv auf der IFA 2022 (2. bis 6.09. 2022) in Berlin vor und präsentiert das Produkt am Leica Messestand in Halle 2.2 /Stand 205. „Als führendes Unternehmen in der Laser-TV-Branche besitzt Hisense 1700 Patente in diesem Bereich und steht damit an der Weltspitze. Hisense hat es sich zum Ziel gesetzt, die globale Entwicklung von Laser-TVs als neue Industrie voranzutreiben, um Verbrauchern weltweit die Vorteile von Großbildfernsehern mit einer großen Farbskala zu bieten, die gleichermaßen energiesparend, umweltbewusst und augenschonend sind. Als traditionelle und anerkannte Marke im Bereich der Bildverarbeitung gehört die hohe Expertise in Technologie, Qualität und Design zu den Stärken von Leica. Ihre bemerkenswerten, optischen Technologien ermöglichen eine klarere und feinere Bildwiedergabe der Laser-TVs und die Kombination der unverwechselbaren Leica Bildverarbeitung mit den umfangreichen Farben des Laserlichts wird der Welt ein atemberaubendes visuelles Erlebnis bescheren“, sagt Dr. Lan Lin, Präsident von Hisense.

„Das Home Cinema Entertainment ist ein rasant wachsender Markt und die Erweiterung des Leica Produktangebotes in diesem Segment stellt eine vielversprechende Möglichkeit dar, neue Kunden mit Leica Premium Produkten zu begeistern. Als Technologie- und Marktführer im Bereich der Laser-TV Systeme ist Hisense der ideale Partner, um das Potential der hochauflösenden 4k Filmproduktionen in ein überwältigendes Heimkinoerlebnis zu übertragen. Wir freuen uns, mit dem Leica Cine 1 auf der IFA den ersten Laser-TV mit der von Leica bekannten, überragenden Qualität zu präsentieren“, sagt Matthias Harsch, Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG.