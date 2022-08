Fitness im Blick mit der Samsung Galaxy Watch5

Samsung Electronics hat die Galaxy Watch5 und die Galaxy Watch5 Pro vorgestellt. Die neuen Modelle unterstützen Fitness- und Wellnessroutinen durch zugängliche Insights, fortschrittliche Funktionalitäten und höhere Leistung als das Vorgängermodell.

Die Galaxy Watch5 begleitet Menschen im Alltag, während die Galaxy Watch5 Pro – die neueste Ergänzung des Galaxy Watch Line-ups und Samsungs bisher robusteste Smartwatch mit GPS-Funktionen – bei ambitionierten Sportlern und Outdoor-Fans punktet. Beiden gemeinsam ist die ausgefeilte Sensortechnologie, die die Fitness im Blick behält, sowie den Schlaf aufzeichnen kann und auf Wunsch entsprechende Trainingsvorschläge macht. Die neuen Galaxy Watches werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und kommen in verschiedenen Größen und Farben.

Feine Sensortechnologie

Die Galaxy Watch5 ist mit Samsungs BioActive Sensor ausgestattet, der das digitale Monitoring von Körper-Funktionswerten ermöglicht. Der BioActive Sensor, der erstmals in den Galaxy Watch4-Modellen eingesetzt wurde, kombiniert auf einem einzigen Chip drei leistungsstarke Sensoren: optische Herzfrequenz, elektrisches Herzsignal und bioelektrische Impedanzanalyse. Der BioActive Sensor kann so Messwerte zur Herzfrequenz, dem Blutsauerstoffgehalt und sogar dem Stresslevel liefern. Darüber hinaus können Blutdruck gemessen und EKG erstellt werden – direkt am Handgelenk. Seit 2020 bietet Samsung diese Funktionen nun in weltweit 63 Märkten.

Mit einer vergrößerten Oberfläche und dem direkteren Kontakt zum Handgelenk im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet die Galaxy Watch5 Körper-Funktionswerte jetzt genauer auf als die Galaxy Watch. Der 3-in-1-BioActive-Sensor arbeitet in Kombination mit den anderen Sensoren der Galaxy Watch5-Serie, um Nutzer*innen ein umfassendes Bild zu geben.

Für das körperliche Wohlbefinden

Die Galaxy Watch5 wurde für den alltäglichen Einsatz entwickelt und bietet ein ganzheitliches Erlebnis – auch jenseits der Auswertung von Trainingsdaten in den Erholungs- und Regenerationsphasen. Das Werkzeug zur Messung der Körperzusammensetzung (Body Composition) liefert eine Momentaufnahme des Allgemeinzustands ergänzt durch Angebote für personalisierte Workouts und das Tracken der Fortschritte. In den Ruhephasen liefern die Galaxy Watch-Modelle Erholungs-Daten, einschließlich Puls-Daten nach Workouts mit hohem Ausdaueranteil und individuelle Empfehlungen für die Flüssigkeitszufuhr auf Basis des körpereigenen Flüssigkeitsverlusts.

Eine erholsame Nachtruhe ist wichtig für das Wohlbefinden. Samsung Galaxy Smartwatches unterstützen auch hier. Um das eigene Schlafverhalten besser zu verstehen, bieten Sleep Scores Einblick in die verschiedenen Schlafphasen, in das Schnarchverhalten und den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Uhren bieten auch personalisiertes Schlaf-Coaching1 mit einem Schlafguide für einen ganzen Monat. Über die Integration in die SmartThings-Plattform steuert die Galaxy Watch5 Beleuchtung, Klimaanlagen und Fernseher entsprechend vorprogrammierter Einstellungen, um für eine angenehmere Schlafumgebung zu sorgen. Die verbesserte Sturzerkennung sorgt darüber hinaus dafür, dass ein Notfallkontakt benachrichtigt wird, wenn der Nutzer zu Hause stürzt oder z.B. aus dem Bett fällt.

Die Galaxy Watch5 verfügt über einen um 13 Prozent größeren Akku als das Vorgängermodell und bietet acht Stunden Schlafüberwachung mit nur acht Minuten Ladezeit. Dies ist 30 Prozent schneller als bei der Galaxy Watch4. Das Smartwatch-Display besteht erstmals aus Saphirglas, das 60 Prozent härter ist, was für eine höhere Widerstandsfähigkeit im Alltag sorgt. Mit dem Google Assistant können Lieblingssongs auf Zuruf abgespielt werden. Demnächst können sich die User15 mit Hilfe von Google Maps auch ohne Smartphone-Verbindung orientieren. SoundCloud und Deezer sind ebenfalls verfügbar.

Mit Hilfe von One UI Watch4.5 kann das Gerät zudem komfortabler bedient werden, das Tippen geht leichter und es ist einfacher, Anrufe zu tätigen.

Galaxy Watch5 Pro für ambitionierte Outdoor-Liebhaber

Vom Wandern bis zum Radfahren und darüber hinaus ist die Galaxy Watch5 Pro dank ihrer hochwertigen Materialien gut gerüstet. Das, im Vergleich zum Vorgängermodell stärkere Saphirglas ist noch widerstandsfähiger gegen Abnutzung und das robuste Titangehäuse schützt das Display mit der hervorstehenden Lünette. Die Galaxy Watch5 Pro wird außerdem mit einem brandneuen D-Buckle-Sportarmband geliefert, das robuste Haltbarkeit mit guter Passform kombiniert.

Die Galaxy Watch5 Pro ist widerstandsfähig und langlebig und verfügt über den stärksten Akku einer Galaxy Watch. Er ist 60 Prozent leistungsfähiger als der der Galaxy Watch4. Zudem ist die Galaxy Watch5 Pro erstmals mit GPS-Features ausgestattet, die sich insbesondere an Outdoor-Enthusiasten richten. Mit Route Workout können Wanderrouten aufgezeichnet und mit Wanderfreunden in der Samsung Health-App geteilt werden. Es ist ebenfalls möglich, Wander- und Fahrradrouten herunterzuladen. Mit intuitiven Turn-by-turn Directions19 bleibt der Blick beim Radfahren und Wandern auf dem Weg und geht nicht auf die Karte. Mit der Track-back-Funktion finden Nutzer mit der Galaxy Watch5 Pro ganz einfach wieder dorthin zurück, wo sie gestartet sind.

Preise und Verfügbarkeit

Die Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro können ab dem 10. August vorbestellt werden und sind ab dem 26. August im Handel erhältlich.

Die Galaxy Watch5, ideal als täglicher Begleiter, bietet ein modernes und minimalistisches Design und ist in der großen 44-mm-Variante in den Farben Graphit, Saphir und Silver erhältlich. In der kleineren 40-mm-Version sind die Farben Graphit, Pink Gold und Silver verfügbar. Die Preise der Galaxy Watch5 beginnen bei 299 Euro für die Bluetooth-Version und 349 Euro für die LTE-Version (44-mm Varianten kosten 329 Euro, bzw. 379 Euro).

Für Abenteurer, die hohen Wert auf Widerstandsfähigkeit, Perfomance und Ausdrucksstärke legen, ist die Galaxy Watch5 Pro genau die Richtige. Sie ist in den Farben Black Titanium und Gray Titanium mit einem 45-mm-Display zu Preisen ab 469 Euro für die Bluetooth-Version und 519 Euro für die LTE-Version erhältlich.

Alle, die ihre Uhr selbst kreieren wollen, können das im Galaxy Watch5 Bespoke Studio auf Samsung.com22 tun. Mit der großen Auswahl an Modellen, Größen, Farben und Armbändern sind bis zu 1.032 individuelle Kombinationen möglich. Hier können Kund*innen ihre ganz persönliche Uhr zusammenstellen. Mit dem neuen Sport Armband kann der eigene Stil unterstrichen werden, mit dem Global Goals Armband23 wird die Unterstützung für Nachhaltigkeits-Ziele sichtbar.

