Leif-Erik Lindner verlässt Samsung

Vice President Consumer Electronics Samsung Deutschland Leif-Erik Lindner verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2022.

Auf einen Anfrage von CE&TRADE bestätigt Samsung dass Leif-Erik Lindn er, Vice President Consumer Electronics, Samsung zum 30. Juni verlassen wird. „Wir danken Leif für seinen großen Einsatz in der tollen gemeinsamen Zeit, in der er den CE-Bereich bei uns erfolgreich vorangebracht hat“ so Samsung in einem kurzen Statement. Seine bisherigen Aufgaben im Bereich TV/AV werden von Michael Zöller wahrgenommen, der bereits seit dem 16. Mai als Vice President den TV/AV-Bereich bei Samsung in Deutschland leitet. Hoon Seol wird kommissarisch auch die Funktion als Vice President CE übernehmen – zusätzlich zu seinen bisherigen Verantwortlichkeiten als Corporate Vice President & Head of CE Division, um die Integration der CE Bereiche von Samsung in Deutschland weiter voranzutreiben. Lindner war seit 2008 bei Samsung Electronics in verschiedenen Führungspositionen aktiv. Vorher war er fünf Jahr in verschiedenen Führungspositionen bei Sony tätig. Über die Gründe für das Ausscheiden von Lindner gibt es bisher keine Informationen. Sein wohl letzter Auftritt für Samsung war auf der Summer Convention von Euronics auf Mallorca, doch hatte er auch Journalisten zu seinen letzten Samsung-Pressekonferenz eingeladen..