Leistungsstarkes Smartphone Xperia 10 IV von Sony

Mit dem neuen Xperia 10 IV präsentiert Sony die nächste Generation seines Mittelklasse-Smartphones. Das Xperia 10 IV ist auf optimierte Leistung, hohe Qualität und geringes Gewicht ausgelegt.

Ein großer, ausdauernder Akku in einem leichten, handlichen Gerät – das Xperia 10 IV verbindet Akku-Power für den ganzen Tag mit schneller Performance. Es ist das weltweit leichteste 5G-Smartphone, das einen Akku mit mindestens 5.000 mAh Kapazität hat. Dieser liefert die nötige Energie, um das Gerät von morgens bis abends und darüber hinaus zu verwenden. Dank Xperia Adaptive Charging können sich die Nutzer zudem darauf verlassen, dass der Akku auch nach drei Jahren noch zuverlässig funktioniert. Xperia Adaptive Charging überwacht den Akku während des Ladevorgangs, um sicherzustellen, dass er nicht überlastet wird und wodurch dieser länger hält.

Gerade mal 161 Gramm leicht, ist das Xperia 10 IV angenehm in der Handhabung, ob beim Fotografieren und Filmen oder Spielen, Surfen, Texten und Telefonieren. Die Höhe und Breite des Rahmens wurden um 1mm reduziert, wodurch das Xperia 10 IV mit einer Breite von nur 67mm immer perfekt in der Hand liegt. Mit seinem gemäß IP65/68 wasserabweisenden und staubdichten Design ist das Xperia 10 IV ein rundum alltagstauglicher Begleiter, ob beim Joggen oder beim Relaxen auf der Couch. Das Display ist aus robustem Corning Gorilla Glass Victus gefertigt, wodurch das Xperia 10 IV Stürzen und Kratzern noch besser widersteht. Die Snapdragon 695 5G Mobile Plattform meistert alle Apps, Filme, Spiele und andere Funktionen souverän und sorgt mit hoher Leistung und Energieeffizienz für hervorragende Verbindungsqualität.

Fotografieren und Filmen leicht gemacht

Die Kamera mit drei Objektiven und vielen nützlichen Foto- und Videofunktionen macht das Aufnehmen schöner Schnappschüsse zum Kinderspiel. Kommt das richtige Motiv vor die Linse, hilft das Xperia 10 IV mit Superior Auto, dieses auf Anhieb perfekt einzufangen: Die Funktion analysiert das Motiv sowie die Aufnahmebedingungen und wählt dann automatisch die idealen Einstellungen, etwa für den ISO-Wert und die Verschlusszeit. Dank der drei Objektive – 16, 27 und 54 mm – steht zudem für Aufnahmen aller Art immer das passende Objektiv zur Verfügung.

Verwacklungsfreie Fotos und Videos

Beim Fotografieren, vor allem in den Abendstunden oder bei schlechten Lichtverhältnissen, kann schon die kleinste Handbewegung das Bild unscharf werden lassen. Mit dem Xperia 10 IV gelingen dank der optischen Bildstabilisierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen verwacklungsfreie Bilder. Zudem lassen sich dank dieser auch längere Verschlusszeiten einstellen, um mehr Licht für rauschfreie Fotos einzufangen. Die optische Bildstabilisierung (OIS) ist nicht nur beim Fotografieren, sondern auch bei Videoaufnahmen einsetzbar. Beim Filmen unterwegs sorgen die einzigartige Optical SteadyShot-Technologie und die hybride Bildstabilisierung für schärfere und ruckelfreie Aufnahmen.

Schönheit im Detail

Wird bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert, erscheinen helle Bereiche oft überbelichtet und dunkle Bereiche zu schwarz, sodass Details verlorengehen. Das Xperia 10 IV ist in der Lage dieses Problem zu erkennen und HDR automatisch zuzuschalten, um alle Details außergewöhnlich klar darzustellen. Auch der verbesserte Nachtmodus trägt zu klareren Bildern bei. Bei Nachtaufnahmen oder schwachem Licht wird die Qualität der Aufnahmen zudem oft durch Bildrauschen beeinträchtigt. Das Xperia 10 IV verbessert im Nachtmodus die Bildqualität, indem es zur internen Verarbeitung die RAW-Daten verwendet.

Moderne Smartphone-Kameras müssen beim Fotografieren und bei Videoaufnahmen gleichermaßen gut funktionieren. Das Xperia 10 IV ist dank seines erweiterten Dynamikraums in der Lage, bemerkenswert detailreiche Videos mit weniger Whiteout oder Blackout aufzuzeichnen – selbst in Situationen mit starken Kontrasten, zum Beispiel bei hellem Sonnenlicht.

Klare Nahaufnahmen, tolle Selfies

Beim Fotografieren mit dem Teleobjektiv eines Smartphones wird die Bildauflösung häufig beeinträchtigt, wenn entfernte Motive mit dem Digitalzoom herangezoomt werden. Der Super Resolution Zoom des Xperia 10 IV ermöglicht es dagegen, auch mit langen Brennweiten klare Bilder einzufangen. Bei Selfie-Aufnahmen wiederum, vor allem in Innenräumen oder bei schlechtem Licht, versuchen konventionelle Kameras automatisch, das Bildrauschen zu reduzieren, wodurch Details wie Haare, Augenbrauen und Wimpern verlorengehen. Das Xperia 10 IV sorgt mit seiner intelligenten KI-Technologie jedoch auch in diesen Fällen für klare Resultate.

Außergewöhnliche Kontraste

Das Xperia 10 IV wartet mit einem hervorragenden 6,0“ (15,2 cm) OLED-Display im 21:9-Format auf, bei dem weder Notch noch Punch-Hole das Seherlebnis beeinträchtigen. So können Nutzer ganz in ihre Filme oder Spiele eintauchen. Das breite 21:9-OLED-Display ist im Vergleich zum Vorgängermodell um 15% heller und gibt atemberaubende Bilder mit lebendigen Farben und authentischen Schwarztönen wieder. Das einzigartige TRILUMINOS DISPLAY for mobile, das auf der langjährigen TV-Expertise von Sony basiert, sowie die Videobildoptimierung verbessern die Wiedergabe von Filmen und sorgen für lebendige Bilder.

Multitasker haben am Xperia 10 IV ihre wahre Freude. Das 21:9-Display kann ganz einfach in zwei Bereiche unterteilt oder es können Fenster übereinander gelegt werden – ideal, um im Internet zu surfen und gleichzeitig ein Video anzusehen. Im Multi-Fenster-Modus können Nutzer schnell zwischen den zuletzt verwendeten Apps und empfohlenen Anwendungen wechseln.

Eintauchen in erstklassigen Sound

Mit einer Reihe herausragender Audiotechnologien bietet das Xperia 10 IV Musikliebhabern ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Dank High-Resolution Audio brauchen die Nutzer nur ihre Lieblingskopfhörer über die 3,5-mm-Audiobuchse anzuschließen, um Musik mit dem vollem Klangspektrum, Dynamikumfang und der ganzen Detailfülle hören zu können. Sogar mit kabellosen Kopfhörern kann High-Resolution Audio wiedergegeben werden. LDAC überträgt rund dreimal mehr Daten (bei einer maximalen Übertragungsrate von 990 Kbit/s) als herkömmliches Bluetooth-Audio, sodass die Nutzer High-Resolution-Audio-Inhalte auch kabellos in einer außergewöhnlichen Qualität genießen können, die der kabelgebundenen Verbindung so nahe wie möglich kommt.

Noch mehr Klangfülle

DSEE Ultimate verbessert die Klangqualität digitaler Musik. Die Funktion arbeitet in Echtzeit und nutzt KI-Technologie, um feine akustische Details und klare, hohe Frequenzen zu reproduzieren, die bei der Audiokomprimierung oft verlorengehen. DSEE Ultimate funktioniert mit kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörern, mit lokalen Dateien und sogar mit Streaming-Diensten. Weiteres Extra: Wenn das Xperia 10 IV mit Kopfhörern von Sony verbunden ist, können die Nutzer über das Side Sense-Menü ganz einfach auf die Sony Headphones Connect App zugreifen, um die Klangeinstellungen schnell an die jeweilige Situation oder Musikrichtung anzupassen.

Von Stereo zu mehrdimensionalem Sound

Das Xperia 10 IV ist auf 360 Reality Audio ausgelegt, um die Klangqualität zu optimieren, wenn Musik auf Amazon Music, Deezer, nugs.net und TIDAL über Kopfhörer gehört wird. Mit 360 Reality Audio Upmix kann das Xperia 10 IV 2-Kanal-Stereotitel in Echtzeit optimieren, sodass Nutzer über ihre Kopfhörer ganz in die Musik eintauchen können. Die Technologie kann das Hörerlebnis sowohl bei lokalen Audiodateien als auch bei Streaming-Angeboten verbessern.

Zubehör

Wer möchte, kann sein Xperia 10 IV in einem Style Cover mit integriertem Standfuß nutzen. Dieses schlanke Cover ist mit antibakteriellen Materialien beschichtet, liegt perfekt in der Hand und zeichnet sich durch hohe Fertigungsqualität und Langlebigkeit aus. Das Style Cover ist in vier eleganten Farben erhältlich, die sich perfekt mit dem Xperia 10 IV kombinieren lassen.

Empfehlenswert ist außerdem das 30 W-Schnellladegerät XQZ-UC1 mit USB-C-Ladefunktion. Es wird mit einem USB-C-auf-USB-C-Kabel ausgeliefert. Das Ladegerät mit integriertem Überhitzungsschutz ist mit seinen kompakten Abmessungen darüber hinaus auch bestens für unterwegs geeignet.

Das Xperia 10 IV mit Android 12 in den Farben Schwarz, Weiß, Mint und Lavendel für 499 Euro verfügbar.

