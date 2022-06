SAFE. PanzerGlass für Smartphones

Die neue Schwestermarke von PanzerGlass bietet leistungsstarken Displayschutz in der mittleren Preisklasse

Ohne Display- oder Gehäuseschutz geht es bei den meisten Smartphone-Nutzer nicht mehr. Schließlich wollen sie, dass ihr elektronischer Begleiter bei einem Sturz oder anderem Missgeschick nicht beschädigt wird. Als Spezialist für den hochwertigen Schutz von elektronischen und mobilen Endgeräten hat PanzerGlass sich bereits weltweit einen Namen gemacht. Für alle, die sich guten Schutz wünschen, jedoch den Geldbeutel etwas enger schnüren müssen, bietet das Unternehmen jetzt eine Neuheit: Unter der Schwestermarke SAFE. by PanzerGlass ist ab sofort bei ausgewählten Händlern Display- und Gehäuseschutz im mittleren Preissegment erhältlich.

Die neue Schwestermarke SAFE. by PanzerGlass

PanzerGlass zählt zu den weltweit führenden Marken für qualitativ überzeugende und langlebige Bildschirmschutzprodukte. Mehr als 100 Millionen Kunden in über 20 Ländern vertrauen bereits auf PanzeGlass, wenn es um den Schutz von Laptops, Tablets, Smartphones oder -watches geht.



Um besonders preisbewussten Kund*innen entgegenzukommen, hat das dänische Unternehmen sein Markenportfolio um SAFE. by PanzerGlass erweitert. Die neue Schwestermarke überzeugt mit bewährten PanzerGlass-Produkteigenschaften wie hoher Kratzfestigkeit, kristallklarer Transparenz, perfekter Passform sowie kinderleichter Anwendung, gerade auch im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, sowie dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Aktuelle Zahlen des Marktforschungsinstituts Growth from Knowledge (GfK) zeigen, dass die Tendenz, ein Smartphone im unteren Preissegment zu kaufen, groß ist. So kosten über 40 Prozent der in Deutschland gekauften Smartphones unter 400 Euro.* Dabei liegt es nahe, dass die Käufer* dieses Preissegmentes nicht noch zusätzlich viel Geld für den Schutz des Gerätes ausgeben möchten. Um dennoch das neue Gerät wirksam zu schützen, ohne tief in den Geldbeutel greifen zu müssen, bietet der Displayschutz SAFE. by PanzerGlass eine optimale Lösung.

Airbag für das Smartphone

So gewährleistet zum Beispiel das Displayschutzglas von nicht nur Schutz vor Fingerabdrücken, sondern auch bei Stürzen vor Kratzern und Rissen. Dabei funktioniert es wie ein diskreter Airbag, der Stöße abfängt. Möglich wird das, weil das Displayschutzglas von SAFE. by PanzerGlass aus vier Schichten mit unterschiedlichen Funktionen besteht. Dafür, dass störende Fingerabdrücke keine Chance haben, sorgt eine oleophobe, also fettabweisende, Schicht. Das gehärtete Glas besitzt genau das richtige Verhältnis von Stärke und Dicke für einen guten Schutz. Eine damit verklebte Filmschicht verhindert, dass der Bildschirm in Mitleidenschaft gezogen wird, falls das Glas doch beim Aufprall springen sollte. Eine weitere Schicht aus Silikon gleicht Unebenheiten wie etwa Kratzer auf dem Display aus. Durch die Edge-to-Edge-Passform ist das Display vollständig abgedeckt und das Aufbringen der Schutzfolie geht ganz einfach. Selbstverständlich werden sowohl Funktionalität als auch das Aussehen des Geräts durch den Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass nicht beeinträchtigt.

Stark, preiswert und nachhaltig

Wie bei der Schwestermarke liegt auch den Produktentwicklern von SAFE. by PanzerGlassM die Erde und damit das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. So werden die Artikel aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt, die für die Endverbraucher langlebig und sicher in der Anwendung sind. Außerdem kommt die Verpackung mit weniger Farbe und Beschichtung aus, wodurch auch das Recycling erleichtert wird.

„Der optimale Schutz für Smartphones sollte keine Frage des Preises sein. Deswegen bieten wir mit SAFE. by PanzerGlass eine Marke an, die bestmögliche Schadensprophylaxe etwa bei Stürzen zu einem moderaten Preis bietet“, erklärt Oliver Kinne , Retail Sales Director Western Europe bei PanzerGlass. „Zudem erhöhen wir mit unseren Produkten auch die Langlebigkeit der Geräte, was die Endverbraucher*innen und ihre Geldbeutel einmal mehr freut. Aber nicht nur sie. Im Sinne unseres gelebten Nachhaltigkeitsgedankens kommen das und unsere ressourcenschonende Produktionsweise auch unserem Planeten zugute.“



*Eine detaillierte Übersicht können Sie hier herunterladen.