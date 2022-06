Starker Sound mit dem HiFi-System LSX II Wireless von KEF

Mit der LSX II Wireless bringt KEF ein leistungsstarkes Ready-to-go-HiFi-System in fünf verschiedenen Farben auf dem Markt.

Aufstellen, anschließen und genießen: Das kompakte Wireless-Lautsprechersystem bringt erstklassigen Klang mit sich und lässt seine Benutzer jedes Details des Lieblingssongs hören, die Spannung des Computerspiels spüren oder sich von der neuen Fernsehserie mitreißen. Die LSX II Wireless bringt High-Fidelity-Audio in jeden Wohn- oder Arbeitsraum. Ob Wohnzimmer, Heimbüro oder Musikstudio: Mit der LSX II erfindet KEF das Home-Entertainment-Erlebnis neu.

Die LSX II ist eine Weiterentwicklung der ersten preisgekrönten LSX, die auch als die kleine Schwester der LS50 Wireless bezeichnet wird. Die neue LSX II steht für über 60 Jahre akustische Spitzenleistung. Neben dem modernen und minimalistischen Design des renommierten Industriedesigners Michael Young bietet die LSX II technologische Innovationen und eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit, um alle Hörerlebnisse zu intensivieren.

Die LSX II ist die nächste Generation von Plug-and-Play-Lautsprechersystemen und in jeder Hinsicht vielseitig und benutzerfreundlich. Ausgestattet mit der neuen Wireless W2-Plattform, umfassenden Anschlussmöglichkeiten, der KEF Connect App und weitreichenden Streaming-Möglichkeiten, kann die LSX II Sound auf jede erdenkliche Art und Weise wiedergeben – und das mit einem Minimum an Aufwand. Das Lautsprechersystem wird einfach an einen Fernseher, Desktop, Laptop, eine Konsole oder einen Plattenspieler angeschossen und der Raum wird sofort mit einem unverfälschten und natürlichen Klang erfüllt.

Dank des Wissens und der Erfahrung der KEF-Ingenieure verfügt die LSX II über einige der bahnbrechenden Technologien der britischen Traditionsmarke, um High-Fidelity-Audio zu erzeugen. Die LSX II verwendet eine speziell entwickelte Version der 11. Generation der KEF Uni-Q-Treiber, um den Klang gleichmäßig im Raum zu verteilen. Die fortschrittliche Music Integrity Engine, die für den Uni-Q-Treiber optimiert wurde, liefert eine perfekt getimte Wiedergabe für eine bessere Klarheit und einen strafferen, präziseren Klang.

Das Stereo-Konzept ermöglicht es der Musik, sich im Raum zu entfalten und zu atmen. Dadurch ensteht eine dreidimensionale Klangbühne. Die Lautsprecher scheinen zu verschwinden, sodass der Hörer voll und ganz in das Sounderlebnis eintauchen kann.

Die neueste KEF Connect-App ermöglicht die sofortige Steuerung der Lautsprecher mit dem Smartphone oder Tablet. Nach dem Auspacken der Lautsprecher bietet die App einen intuitiven Einrichtungsprozess, der eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet. Die Verbindung für Streaming, Steuerung und weiteren Einstellungen ermöglicht es, die Audiowiedergabe zu personalisieren und die LSX II so einzustellen, damit sie sich perfekt in jeden Wohnraum integrieren.

Die LSX II ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich: Die Modelle Mineral White und Lava Red sind mit mattem Satin bzw. hochglänzendem Lack beschichtet, während Carbon Black und Cobalt Blue mit einem speziell entworfenen Stoff des dänischen Textildesigners Kvadrat überzogen sind. Die Soundwave Version by Terence Conran Edition war eine der letzten Arbeiten des kultigen britischen Designers. Bei dieser Version ist das „Soundwave“-Muster in den einzigartigen Kvadrat-Stoff eingewebt und wird durch Conrans charakteristisches Blau des Bassreflexports und den Treibern ergänzt – ein echtes Statement.

Jeder Aspekt des LSX II-Systems wurde sorgfältig durchdacht, um das Home-Entertainment Erlebnis zu vervollständigen und zu verbessern: Von der Multiroom-Konnektivität mit zusätzlichen Wireless-Lautsprechern über Airplay 2, Chromecast oder Roon bishin zur Innenraumgestaltung mit dem farblich abgestimmten S1-Standfuß oder den diskreten Tisch- und Wandaufstellungsoptionen sowie dem P1-Tischstandfuß und der B1-Wandhalterung. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der LSX II ist nahezu grenzenlos.

Die LSX II von KEF ist ab sofort zum Preis von 1.499 Euro verfügbar.

www.kef.com