L-Mount-Allianz: GJI jetzt auch dabei

Der Weltmarktführer für Kameradrohnen gehört jetzt zur L-Mount-Allianz

Die Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd, allgemein bekannt unter DJI, gehört ab sofort zum exklusiven Club der L-Mount-Anbieter. Die Vereinigung wurde im Jahr 2014 unter der Federführung von Leica gegründet, mit dabei sind die Leica Camera AG, Sigma, die Ernst Leitz Wetzlar und Panasonic. Das Produktportfolio umfasst derzeit zehn Kameras und über 60 Objektive – diese lassen sich ohne Adapter mit allen Kameras der Partner verwenden.DJI stellt im Rahmen der Partnerschaft die Zenmuse X9 L-Mount Unit vor. Damit können am modularen DJI Ronin 4D System L-Mount- Objektive von Leica, Panasonic und Sigma genutzt werden. „Wir freuen uns, mit DJI einen neuen und renommierten Partner aus dem Bereich der professionellen Filmproduktion in der L-Mount-Allianz begrüßen zu dürfen“, betont Matthias Harsch , CEO der Leica Camera AG. Stephan Schulz , Head of Product Management Professional Camera Systems, fügt hinzu: „DJI ist mit seinen innovativen Konzepten eine echte Bereicherung für die Allianz. Dies unterstreicht deutlich die Relevanz des zukunftsweisenden L-Mount-Standards, der nun noch mehr Vorteile für passionierte und professionelle Kreative bietet.“ Die Partner der Allianz nutzen den L-Mount Standard für Kameras und Objektive, die jeweils unter eigenen Marken angeboten werden; die technische Weiterentwicklung des L-Mounts erfolgt gemeinschaftlich.