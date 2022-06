10 Jahre TP Vision, auch für den Handel ein Grund zum Feiern?

TP-Vision will verstärkt wieder mit dem Fachhandel zusammenarbeiten.

Um TP-Vision war es in den gerade für TV umsatzstarken Corona-Monaten etwas stiller geworden. Die Gründe waren vielfältig. Lieferprobleme, eingeschränktes Produktprogramm, zu starke Konzentration auf MediaMarkt und Saturn, zu wenig Engagement im Fachhandel. „Wir werden dem Fachhandel Instrumente in die Handgeben, mit denen er seine Kunden anlocken und begeistern kann“, sagte Murat Yatkin , Managing Director TP Vision DACH in einem Gespräch mit CE&TRADE während einer Veranstaltung speziell für den Fachhandel in Krefeld. „So haben wir beispielsweise unsere Promotoren in der Vergangenheit stark bei MediaMarkt und Saturn eingesetzt, der Fachhandel kam bei diesen Aktionen etwas zu kurz, das wird sich ändern, denn gerade der Fachhändler braucht am PoS die beratende Unterstützung“.

Murat Yatkin will die Kontakte mit dem mittelständigen Fachhandel ausbauen und ihn mit dem Einsatz von Promotern intensiv unterstützen.

Was das Produktportfolio angeht verspricht Yatkin für dieses Jahr deutlich mehr Modelle in 55 Zoll und größer, so auch einen 86-Zöller, den es bisher im TP-Vision-Programm nicht gab. Es wird auch deutlich mehr Geräte mit 100 Hz geben. „Hier bietet sich dem Händler die Möglichkeit mit seiner Beratungskompetenz den Kunden zu überzeugen, zudem kann er den Mehrwert von Ambilight demonstrieren. Durch unsere Kooperation mit Bowers & Wilkins kann der Handel eine Soundbar der Spitzenklasse seinen Kunden bieten,“ ist der TP-Vision Geschäftsführer überzeugt.

Durchschnittsbon besser als der Markt

Der Handel kann mit TP-Vision Geld verdienen: „Der Durchschnittsbon für TP-Vision Fernseher liegt 17,5 Prozent über dem Marktdurchschnitt,“ so Murat Yatkin. Und dies sei umso bemerkenswerter, da TP-Vision auch kleine Größe mit 24 und 32 Zoll anbietet, die naheliegend den Marktdurchschnitt absenken.

Die Kernbotschaft für die TV-Geräte von TP Vision wird natürlich weiterhin Ambilight sein. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal und das lässt sich nur bei einer Vorführung am PoS erleben. Der Pluspunkt für den beratenden Fachhandel, denn das Ambilight-Erlebnis ist nun mal online nicht möglich“, so Yatkin, „mit OLED und XXL liegen wir absolut im Markttrend und das werden wir auch dem Fachhandel in den kommenden Monaten näherbringen. Unsere Teams werden den Fachhandel besuchen und dann mit ihm die beste Lösung bezogen auch seine Geschäftskonzept finden.“

Das aktuelle TV-Angebot von TP-Vision umfasst 89 Geräte, davon 65 mit Ambilight und 32 mit 100 Hz. „Wir sind also mit bis zu 80 % unserer TV-Geräte mit dem Angebot im Markt nicht vergleichbar und bietet mit Ambilight dem Kunden ein Mehrwert von 500 bis 600 Euro“, ist der TP-Vision Manager überzeugt.

Mit Information vom Kunden wird ein virtueller Raum erstellt, in den dann das TV-Gerät, Soundbar und Lautsprecher eingeplant werden.

TP Vision TV- und Sound-Homeplaner

Mehrwert für den Kunden schon am PoS. Mit einer App, die es nur im Fachhandel geben wird, ein Download im Web ist nicht möglich, will TP-Vision den Beratern ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem Kundengespräche informativer und überzeugender geführt werden können. „Heute kommen Kunden oft in den Laden und interessieren sich für ein Gerät, das sie im Internet gefunden haben, natürlich zu dem Preis, den sie irgendwo im Internet gesehen haben, davon müssen wir wegkommen,“ sagt Yatkin. Helfen soll dabei der TV- und Sound-Homeplaner, den TP Vision mit der expert entwickelte. Im Kundengespräch wird mit der App am Bildschirm das TV-Zimmer des Kunden entworfen und ein dreidimensionaler Raum simuliert. Dann werden Bildschirme in verschieden Größen „eingebaut“ und der Kunde bekommt einen Eindruck, was zu seinem Raum seiner Sitzposition und dem Platz für das geplante TV-Geräte zueinanderpasst. In der App können zudem vorhandene Einrichtungen sowie Lampen (Reflexionen) in den virtuellen Raum integriert werden. Diese Angebote kann sich der Kunden mit Daten zu den Geräten und seiner Raumplanung ausdrucken lassen. Kommt es zeitnah zu einem Kaufabschluss sind für den Kunden Montage und Installation kostenlos. Die Kosten übernimmt TP-Vision nach Regelsätzen entsprechend der Bildschirmgröße. Der Start für die App ist für alle TP-Vision Partner zur IFA im September geplant.

30 Tage Zufriedenheitsgarantie

Ein weiterer Pluspunkt für den Handel soll die Zufriedenheitsgarantie sein. „In diesem Jahr und bis zum 30. März 2023 bieten wir dem Handel 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Beispiel, der Kunden hat sich für ein Display mit 55 Zoll entschieden, stellt dann aber fest, 65 Zoll wären doch die bessere Lösung. Dann kann er innerhalb der 30 Tage das Gerät problemlos tauschen,“ verspricht der TP-Vision Manager.

Bliebe noch die Frage, wie es geht es TP-Vision DACH wirtschaftlich? „Wir haben das Glück langfristig planen zu können und müssen nicht zu jedem Monatsende noch Zehntausend Geräte in den Handel drücken um gute Zahlen abzuliefern. Wir liegen über dem Vorjahr, wird sind profitabel und damit sich die wichtigen Kriterien erfüllt,“ sagt Murat Yatkin mit einem zufriedenen Lächeln.

Doch wer im September einer TP-Vision-Präsentation in der gewohnten Philips-Halle 22 sucht wird dort nichts finden, Royal Philips wird auf der IFA nicht präsent sein. Deshalb hat sich TP-Vision mit einem kleinen Stand bei expert eingemietet und wird parallel seine Gespräche in einem Berliner Hotel führen. Alle Anzeichen stehen nach unserem Eindruck in Krefeld dafür, dass sich intensive Gespräche mit TP-Vision für den mittelständischen Fachhandel durchaus lohnen könnten.