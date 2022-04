BTV Vorstand verstärkt, Frank Schipper bestätigt

Frank Schipper bleibt Vorstandsvorsitzender des Handelsverband Technik (BVT).

Die Delegierten wählten Schipper im Rahmen der turnusmäßigen Wahl am 27. April 2022 in Berlin einstimmig erneut in das Ehrenamt. Der Unternehmer aus Lüdinghausen steht damit für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Branchenorganisation, die die Interessen des Handels mit technischen Gebrauchsgütern in Deutschland vertritt. Ebenfalls einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder Walter Kolbeck (Pfaffenhofen), Kristof Loll (Kiel) und Rainer Th. Schorcht (Gütersloh) wiedergewählt. Neu in das Führungsgremium gewählt wurden einstimmig Horst-Werner Dick (Bad Kreuznach), Jens Schlupp (Langenfeld) und Jennifer Wöstenfeld (Kerpen). Carina Brederlow kandidierte nicht erneut und schied aus dem Vorstand aus. Ebenfalls neu gewählt wurde durch die Delegierten Stephan Stoltenberg (Fulda) als Kassenprüfer. Er folgt auf Rolf Gunkel, der sich nicht erneut zur Wiederwahl stellte.

Frank Schipper: „Wir freuen uns über die Verstärkung durch die neuen Kollegen im Vorstand und stehen durch die Wiederwahl erfahrener Fachhandelsvertreter gleichzeitig für Kontinuität in der Führung. Dies ist in einer Phase, in der Planungssicherheit ein rares Gut ist, besonders wichtig. Wir werden die Interessen des Fachhandels der Branche mit vereinten Kräften vertreten.“ Der wiedergewählte Vorsitzende ergänzt: „Gleichzeitig danken wir Carina Brederlow und Rolf Gunkel für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz für die Branche und ihren Verband. Sie haben durch ihr Know-how und ihren aktiven Einsatz die BVT-Arbeit nachhaltig geprägt und unterstützt. Hierfür gilt Ihnen der Dank aller Kollegen.“

Der BVT-Vorstand besteht damit aus:

– Frank Schipper (Vorsitzender), Lüdinghausen

– Horst-Werner Dick, Bad Kreuznach

– Walter Kolbeck, Pfaffenhofen

– Kristof Loll, Kiel

– Jens Schlupp, Langenfeld

– Rainer T. Schorcht, Gütersloh

– Jennifer Wöstenfeld, Kerpen

Das Führungsgremium des BVT wird durch Unternehmer und Führungskräfte des Handels der Branche gebildet, die ehrenamtlich Politik und Strategie des BVT gestalten. Der BVT-Vorstand wird von den Delegierten für vier Jahre gewählt. Die nächste turnusmäßige Wahl findet im Rahmen der Delegiertenversammlung 2026 statt.