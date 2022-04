Rollei 4K ActionCam mit Hardware Bildstabilisator

Beeindruckende 4K-Videoqualität, Selfie- und Touchscreen-Display, Rollei stellt mit der action one neues Topmodell vor.

Mit der action one bietet Rollei eine neue Actioncam an, die mit zahlreichen Modi, hoher Aufnahmequalität und viel separat erhältlichem Zubehör zu überzeugen weiß. Das Aushängeschild des neu entwickelten Topmodells sind 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und Ultra-4K-Aufnahmen mit extra weitem Aufnahmewinkel bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Bilder können in den Modi Foto, Foto-Lapse oder Burst mit bis zu 12 Megapixeln aufgenommen werden.

Besonders Sportler wird es freuen, dass die action one mit einem Sechs-Achsen-Gyroskop ausgestattet ist. Mit dieser integrierten Hardware-Bildstabilisierung können Videos zusätzlich stabilisiert werden – selbst bei schnellen Bewegungen der Kamera, mit plötzlichen Richtungswechseln.



In den Einstellungen der action one befinden sich zahlreiche weitere Optionen für kreative Highlights. Zusätzlich zur gewöhnlichen Videoaufnahme stehen dem Anwender die Modi Video-Lapse, Zeitlupe, Video und Foto kombiniert, zur Verfügung. Dank des 1,3 Zoll großen Front-Displays können die Video- und Foto-Aufnahmen auch im Selfie-Modus aufgenommen und optimal ausgerichtet werden, während sich die Kamera selbst über das hochauflösende 2,33-Zoll-Touchscreen-Display bedienen lässt. Die Actioncam wiegt gerade einmal 116 Gramm mit wiederaufladbarem Akku, der über eine Kapazität von 1.300 Milliamperestunden verfügt und damit bei größtmöglicher Auflösung circa 70 Minuten Aufnahmedauer ermöglicht.



Zum Lieferumfang der Top-ActionCam von Rollei gehört ein umfangreiches Zubehörpaker



Selbstverständlich ist die action one auch wasserdicht. Ohne das mitgelieferte Schutzgehäuse bis zu fünf Meter, mit Gehäuse bis zu 30 Meter. Um die Unterwasser-Aufnahmen noch beeindruckender zu machen, kann ein Unterwasser-Weißabgleich eingestellt werden. Die action one unterstützt microSD-Karten bis zu 64 Gigabyte der Klasse 10 oder höher.



Eine Bedienung der Kamera und die Einstellung der Modi ist nicht nur am Gerät möglich, denn die neue action one ist auch steuerbar per App. Alternativ können die Modi auch mit einer separat erhältlichen Fernbedienung in Form eines Armbands bedient werden. Als besonders praktisch und nutzerfreundlich erweisen sich die abnehmbare Gehäuse-Tür über dem USB-C- und microSD-Karten-Anschluss sowie ein Gehäuse-Rahmen. Dadurch kann die Actioncam parallel geladen werden und ist so problemlos für längere Video- oder Timelapse-Aufnahmen geeignet.



Im umfangreichen Lieferumfang sind neben der Kamera ein austauschbarer Akku, ein wasserdichtes Gehäuse, ein Gehäuse-Rahmen, eine Objektivabdeckung, eine Basishalterung, zwei 3M-Klebeetiketten, eine gebogene und gerade Halterung, ein USB-C-Kabel, eine Schraube und eine Schnellstartanleitung enthalten.