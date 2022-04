Richard Gere versteigert seine Fotosammlung

140 Bilder der Fotosammlung von Richard Gere werden bei Christie’s online angeboten.

Obwohl Gere vor allem für seine Hauptrollen in Filmklassikern wie „Ein Offizier und Gentleman“ oder „Pretty Woman“ bekannt ist, gilt seine Fotosammlung unter Kennern als nicht weniger beeindruckend. Gere’s Sammlung umfasst „Werke von einigen der größten Vertreter des Mediums“, so das Auktionshaus. Bilder von „Pionieren“ wie Alfred Stieglitz und Edward Weston sowie von „späteren Giganten“ wie Richard Avedon, Diane Arbus, Carleton Watkins, Tina Modotti, Herb Ritts, Irving Penn und Sally Mann sowie vielen anderen wichtigen Fotografen kommen unter den Hammer. Während Christie’s das Kaliber der Sammlung anpreist, gibt sich Gere zurückhaltender. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagt er: „Ich habe einfach angefangen, Dinge zu kaufen, die mir gefielen… und ich nehme an, es ist eine Sammlung, aber ich sehe mich nicht als Sammler.“ Als Gere in den 70er Jahren von der Bühne zur Leinwand wechselte, entwickelte er ein professionelles Gespür dafür, wie Kameras eine Geschichte erzählen können. In den letzten 40 Jahren hat Gere scheinbar eine unglaubliche Fotosammlung aufgebaut, nach Angaben von Christie’s erwarb er sie oft direkt von den Künstlern, von denen er viele zu seinen engen Freunden zählte. Auf der Website von Christie’s sind alle Bilder zu sehen – und trotz Geres Bescheidenheit rechnet Christie‘ mit einem Preis von zwei Millionen Dollar für die komplette Sammlung.