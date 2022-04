Photoindustrie-Verband: Partnerschaft mit der PHOTOPIA

Die Hamburg Messe und Congress (HMC) und der Photoindustrie-Verband (PIV) haben eine Partnerschaft vereinbart.

Im Rahmen der Vereinbarung wird der PIV exklusiv die ideelle Trägerschaft der PHOTOPIA Hamburg – nächster Termin 13. Bis 16. Oktober 2022 – übernommen hat. Damit haben sich die PIV-Verantwortlichen direkt klar gegen die Berliner Photo Week und damit indirekt ebenso klar gegen die IFA 2022 entschieden.

Die Vereinbarung sieht vor, dass der PIV, der die wichtigsten Unternehmen der Branche vertritt, sich für mindestens zwei Jahre als ideeller Träger der PHOTOPIA Hamburg engagiert. „Mit wegweisenden Trends und Innovationen aus der Digital-Imaging-Branche präsentiert sich die PHOTOPIA Hamburg im Oktober wieder als inspirierendes Umfeld für Fachpublikum und die gesamte Community“, so Bernd Aufderheide , Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress. „Wir freuen uns sehr, dass der Photoindustrie-Verband die PHOTOPIA künftig exklusiv und mit allen Kräften unterstützen wird. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein führendes, internationales Imaging-Event in Europa zu etablieren.“ PIV Geschäftsführer Christian Müller-Rieker ergänzt: „Mit der Entscheidung, exklusiv als ideeller Träger der PHOTOPIA Hamburg aufzutreten, wollen wir jetzt allen Beteiligten ein Zeichen geben, welche Veranstaltung nach unserer Wahrnehmung das bessere Konzept und größere Potenzial hat, den Foto- und Imaging-Markt im Ganzen zu fördern.“

Ein etwas ungewöhnliches Ambiente bei der PHOTOPIA im vergangenen Jahr

In 2021 ist der PIV als Partner von zwei Branchenveranstaltungen, nämlich der Berlin Photo Week und der PHOTOPIA Hamburg, aufgetreten, jetzt das deutliche Bekenntnis zu Hamburg. Das stellt sich die Frage nach einem Kurswechsel in der Messepolitik des Photoindustrie-Verbandes. Die Antwort von Christian Müller-Rieker: „Bekanntlich hat der PIV 70 Jahre lang bis 2020 die photokina in Köln als ideeller Träger unterstützt. Als diese Leitmesse nicht mehr durchgeführt werden konnte, standen wir tatsächlich vor der Herausforderung, unsere Messepolitik neu zu definieren. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr mit der Berlin Photo Week und der PHOTOPIA Hamburg zwei Veranstaltungen als Partner unterstützt, um ihnen die Chance zu geben, sich als Plattformen für unsere Branche zu profilieren. Mit der Entscheidung, exklusiv als ideeller Träger der PHOTOPIA Hamburg aufzutreten, wollen wir jetzt allen Beteiligten ein Zeichen geben, welche Veranstaltung nach unserer Wahrnehmung das bessere Konzept und größere Potenzial hat, den Foto- und Imaging-Markt im Ganzen zu fördern. Bei einer Mitgliederbefragung hat sich klar herauskristallisiert, dass eine große Mehrheit das Konzept der PHOTOPIA Hamburg für besonders vielversprechend hält. Wir werden die PHOTOPIA Hamburg in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und gemeinsam mit dem Messeteam das Rahmenprogramm mitgestalten. Als ideeller Träger wollen wir dazu beitragen, dass die PHOTOPIA Hamburg als führende Plattform der Foto- und Imaging-Branche in Deutschland und mittelfristig auch in Europa wahrgenommen wird.“ Mehr zu diesem wichtigen Branchenthema in unserer Mai-Ausgabe.