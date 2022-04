Premium-High-Resolution Auto-System Alpine Status

Basierend auf der Technologie des AlpineF#1Status, stellt Alpine die neueste Entwicklung im Bereich digitaler Soundsysteme im Fahrzeug vor.

„Unser ständiges Bestreben, die besten Komponenten und Technologien für Soundsysteme, wie das AlpineF#1Status zu entwickeln und zu nutzen, fließt natürlich konsequent in alle weiteren Alpine Systeme ein. Mit der Einführung von „Alpine Status“ machen wir Premium-Hi-Res-Audio für viele Kunden verfügbar und beleben das Hi-End-Sound-Segment für Alpine in Europa neu.“, sagte Steven R. Crawford , Director, Brand Business Unit, AlpsAlpine Europe GmbH.

Premium-High-Resolution Klangqualität leicht zugänglich gemacht

Mithilfe der gleichen Konstruktions- und Designkonzepte, die aus dem ultrahochauflösenden Alpine F#1Status-System der dritten Generation stammen, wurde „Alpine Status“ entwickelt, um hochauflösende Klangqualität zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

„Alpine Status“ erreicht eine 192kHz/24Bit-Wiedergabe, was der 6,5-fachen Menge an digitalen Audiodaten einer Standard-CD oder eines digitalen Streamingdienstes entspricht und die Standard-High-Resolution-Spezifikation von 96kHz/24Bit übertrifft. Damit wird der derzeitige Standard, der in den meisten Aftermarkt-Soundlösungen zu finden ist, weit übertroffen. Dadurch können mit dem „Alpine Status“-System, Details wie den Atem des Künstlers oder die subtile Interaktion eines Musikers mit einem Instrument einfangen und präzise wiedergegeben werden. Diese Fähigkeit gibt nicht nur die ursprüngliche Intention des Künstlers wieder, sondern emuliert auch das Erlebnis einer Studioaufnahme im Fahrzeug.

Hochauflösende Systemkomponenten

„Alpine Status“ besteht aus acht Komponenten, die in Bezug auf Leistung und Performance als Komplettsystem für die Wiedergabe in der vorgesehenen High-Resolution-Spezifikation optimiert sind. Die konsequente Umsetzung, die gesamte Audiokette von Head Unit über den DSP-Verstärker bis hin zu den Hi-Res-Audio-Lautsprechern, ist einzigartig bei Alpine und bringt enorme Vorteile in Bezug auf Klangqualität und Abstimmung. Jede Komponente kann jedoch auch einzeln erworben werden, um ein individuelles Premium-Soundsystem zu erstellen.

Die digitale Head Unit von „Alpine Status“

Die digitale Head Unit HDS-990 erreicht eine 192kHz/24Bit-Wiedergabe über eine kabelgebundene USB-DAC-Verbindung oder eine drahtlose Bluetooth®-Verbindung. Dadurch wird sichergestellt, dass alle High-Resolution-Musikdateien, die auf einem USB-Stick oder einem Smartphone gespeichert sind, in der vorgesehenen Spezifikation wiedergegeben werden. Die Head Unit umfasst einen kompakten Controller mit Tasten für die grundlegende Musiksteuerung, ein hochauflösendes Farbdisplay das Wiedergabedaten und Albumcover anzeigt, einen Lautstärkeregler für die schnelle Klangsteuerung und eine separate Blackbox für die flexible Installation im Fahrzeug. Ein hochauflösender 4x 25 W Verstärker, leistungsstarke Cinch-Ausgänge und ein optischer TOSLINK-Anschluss ermöglichen den flexiblen Aufbau eines Systems mit dem HDP-D90 Digital-Signal-Prozessor(DSP)-Verstärker.

Digitaler Signal-Prozessor mit integrierten 8-Kanal-Verstärker

Der HDP-D90 DSP-Verstärker verfügt über eine interne Abtastrate von 192 kHz/64 Bit und eine ultrabreite Audiobandbreite von 10 Hz-110 kHz, um den Klang in seiner beabsichtigten High-Resolution-Spezifikation wiederzugeben. Durch gezielte Maßnahmen, wie z. B. ein verkupfertes Gehäuse, wird der Signal-Rausch-Abstand auf >110 dB erhöht und Rauschen und Verzerrungen bei der Wiedergabe minimiert. In Anlehnung an das interne Master Clock Management System im AlpineF#1Status DSP enthält der Alpine „Status“ DSP HDP-D90 einen Kristalloszillator-Taktgenerator im Kern des Geräts, der digitale Informationen verfolgt und ausrichtet, um Jitter (Timing-Fehler) zu eliminieren und den Klang präzise wiederzugeben.

Der DSP (Digitaler Sound Prozessor) verfügt über mehrere Eingangsoptionen für einen flexiblen Systemaufbau. Für Fahrzeuge, bei denen das werkseitige Radiosystem nicht ersetzt werden kann, verfügt der DSP über 12 Hochpegel-Eingänge, mit denen das werkseitige Radiosystem beibehalten werden kann. Für diejenigen, die ihr werkseitiges Radiosystem austauschen möchten, verfügt der DSP über optische und analoge Eingänge, an die „Alpine Status“ Head Unit HDS-990 sowie ein anderes Radiosystem aus dem Zubehörmarkt angeschlossen werden können. Der DSP funktioniert auch als eigenständige Musikquelle und kann mit Bluetooth® Wireless Streaming Musik direkt von einem Smartphone empfangen.

Über 12-Kanäle (8x 50 W + 4x 80 W) stehen dem DSP-Verstärker HDP-D90 zur Verfügung und können für den Aufbau eines vollständigen Soundsystems verwendet werden. 10 Kanäle der Vorverstärker-Ausgänge können dafür verwendet werden, um weitere „Alpine Status“-Verstärker für mehr Leistung oder für den Aufbau eines Soundsystems hinzuzufügen: den 4-Kanal-Verstärker HDA-F60, den 5-Kanal-Verstärker HDA-V90 oder den Mono-Leistungsverstärker HDA-M80.

Das „Alpine Status“-System wird im Sommer 2022 ausgeliefert und bei autorisierten Alpine Händlern erhältlich sein.

www.alpine.de