Roland Melz wird Head of Marketing bei HARMAN

HARMAN Deutschland stellt die Marketingorganisation für Deutschland, Österreich und die Schweiz neu auf und verpflichtet Roland Melz als Head of Marketing DACH.

Roland Melz wechselt von Amazon Deutschland zum Audiospezialisten und verantwortet im Geschäftsbereich HARMAN Consumer Audio sämtliche Marketingaktivitäten für die führenden Audio- und HiFi-Brands JBL und Harman Kardon. Neben dem Ausbau bestehender und der Entwicklung neuer Kooperationen liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Vereinheitlichung und stärkeren Verzahnung des digitalen Markenauftritts mit den weiteren Vertriebskanälen. Aufbauend auf die Stärkung der Omnichannel-Präsenz beider Marken fokussiert sich Melz zudem auf die weitere Ausgestaltung der CRM-Aktivitäten und Verstärkung der Markenloyalität. Ziel ist es, Prozesse und Aktivitäten an die sich verändernden Zielgruppen beider Marken sowie an die zunehmend digitalen Rahmenbedingungen anzupassen und dabei von aktuellen Markttrends im Audiosegment zu profitieren. Hierzu zählen das rasante Wachstum im Bereich der True Wireless-Kopfhörer sowie die Ausweitung der Markenwahrnehmung im Bereich der Gaming-Produkte. Unterstützt wird Melz dabei vom bestehenden Marketing-Team.

Vor seinem Wechsel zu HARMAN war Roland Melz rund acht Jahre in verschiedenen Leitungspositionen beim E-Commerce-Anbieter Amazon beschäftigt. Als Senior Vendor Manager Video Games sowie zuletzt als Senior Sales Manager Marketing und Advertising verfügt Melz über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Vendor Management, in der Planung und Führung von Kategorie-, Produkt- und Warengruppen sowie in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Advertising-Lösungen und im Brand Management. Zuvor war Melz mehrere Jahre bei der Einzelhandelskette GameStop tätig, unter anderem als Bereichsleiter für das Trade In- beziehungsweise Re-Commerce-Geschäft sowie für Gaming-Zubehör. Hier steuerte er die Konzeption und Einführung neuer Warengruppen, die Entwicklung neuer Erlösmodelle und trug maßgeblich zur Vereinheitlichung des Markenauftritts am POS und Online bei. Als gelernter Einzelhandelskaufmann bekleidete Roland Melz diverse Stationen im Einzelhandel, etwa bei World of Games, Saturn und Kaufland. Außerdem absolvierte er ein duales Studium zum Diplom-Betriebswirt an der Berufsakademie Karlsruhe.

„Wir freuen uns, Roland Melz als neuen Head of Marketing an Bord zu haben. Er verfügt über eine starke Vertriebsorientierung und bringt umfangreiche Erfahrungen sowohl aus dem stationären Einzelhandel als auch aus dem E-Commerce mit. Damit wird er entscheidend dazu beitragen, unsere Marken für Endkunden über alle Vertriebskanäle hinweg erlebbar zu machen und zugleich unsere digitalen Sales-Aktivitäten nachhaltig zu stärken“, erklärt Thomas Schnaudt, Director Marketing EMEA Markets bei HARMAN. „Wir erwarten uns von Roland zahlreiche neue Initiativen und Akzente für das lokale Marketing und sind überzeugt, dass er mit seinem Team auch die von europäischer Seite geplanten Marketingprogramme und Brand Plattformen wie JBL Snow Party und JBL Fest effizient für die DACH-Region adaptieren und umsetzen wird.“

