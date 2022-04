Phillippe Rogge zum 1. Juli neuer CEO Vodafone Deutschland

Phillippe Rogge kommt von Microsoft, war dort über zehn Jahre tätig, unter anderem in den letzten fünf Jahren in der Rolle des Präsidenten für Zentral- und Osteuropa. Von Deutschland aus leitete er Vertrieb, Vertriebskanäle und Marketing. Seine globale Karriere bei Microsoft beinhaltete verschiedene Senior Management-Rollen wie die Leitung des operativen Geschäfts in China, sowie die Position des General Managers Belgien und Luxemburg und des General Managers Portugal. Rogge folgt bei Vodafone auf Hannes Ametsreiter , der nach fast sieben Jahren den Konzern verlässt und sich neuen Aufgaben im Private-Equity- und Investorenbereich im Telko- und Tech-Sektor widmen will.

