Samsung TVs mit VDE „EyeCare Circadian“-Zertifizierung ausgezeichnet

Samsung freut sich über die „EyeCare Circadian“-Zertifizierung seiner Neo QLED und Lifestyle TVs durch den Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Der VDE zählt zu den führenden Prüf- und Zertifizierungsinstituten für Elektrotechnik in Deutschland. Diese Anerkennung unterstreicht das Ziel von Samsung, Technologien zu entwickeln, die das Wohlbefinden sowie den Sehkomfort der Nutzer fördern.

Die Auszeichnung umfasst wichtige Modelle der Neo QLED und Lifestyle TV-Serien, darunter Highlights wie The Frame. Mit seinem matten Display wird er zu einem Kunstwerk im Wohnraum. Auch The Serif ist dabei – ein TV, der mit seinem einzigartigen Design als Statement Piece überzeugt. Die Zertifizierung bewertet eine Reihe wichtiger Kriterien wie Schonung der Augen, Flimmerniveau und den Circadian Stimulus (CS)-Index. Letzterer misst, wie gut das Licht den natürlichen Biorhythmus des Körpers unterstützt und somit das Wohlbefinden der Nutzer fördert.

„Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung, sie unterstreicht, wie wichtig uns ist, dass unsere Produkte einen hohen Sehkomfort bieten und die Augen entlasten – und das bei kompromissloser Bildqualität“, sagte Taeyong Son, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Wir arbeiten weiter daran, Innovationen zu entwickeln, die den Alltag bereichern und gleichzeitig langfristigen Komfort sowie ein mitreißendes Entertainment-Erlebnis bieten.“

Der EyeComfort-Mode ist ein wesentliches Element dabei, da er den Nutzer durch seine smarte Technik spürbare Anpassungen bieten kann. Das Feature passt automatisch die Helligkeit und Farbtemperatur des Bildschirms an die Tageszeit und das Umgebungslicht an. Dadurch kann die Augenbelastung tagsüber reduziert werden, was eine komfortable Nutzung ermöglicht. Abends passt der EyeComfort-Mode die Einstellungen so an, dass er den natürlichen Tagesrhythmus der Nutzer*innen unterstützt und somit auch zu einem ausgewogenen Schlaf beitragen kann.

Die „EyeCare Circadian“-Zertifizierung reiht sich ein, in verschiedene weitere Auszeichnungen für Samsung TVs. So wurde die Neo QLED Produktreihe bereits mit der „Circadian Rhythm Display“-Zertifizierung4 vom VDE ausgezeichnet. Die Samsung Lifestyle TVs hingegen haben die „Glare-Free“-Zertifizierung von Underwriters Laboratories (UL) erhalten, die den Sehkomfort der Geräte bestätigt. Zusätzlich überzeugt The Frame mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit, die durch die Pantone Validierung bestätigt wurde6.

www.samsung.de