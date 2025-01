Loewe stellar mit neuer Farbvariante alu black + lava

Die TV-Serie Loewe stellar ist in der neuen Farbvariante „alu black + lava“ erhältlich. In zusätzlichen Arbeitsschritten wird bei der Herstellung des Displaymoduls das massive Profil des Display-Alurahmens schwarz eloxiert. Zudem wird der Beton der Rückwand mit Pigmenten aus Lava-Gestein schwarz eingefärbt und zum Schutz der Oberfläche transparent versiegelt.

Der Loewe stellar ist in der neuen Farbvariante „alu black + lava“ in den Bildschirmgrößen 42 bis 65 Zoll (107 bis 165 cm) im autorisierten Fachhandel erhältlich. TV und OLED-Panel, von der Open Cell Integration in das Displaymodul bis zur TV-Endmontage sind bei der Loewe stellar TV-Serie zu 100 Prozent „Made in Germany“ am Loewe Stammsitz in Kronach gefertigt. Von der Konzeption des ästhetischen Designs, über die Entwicklung von Hard- und Software bis hin zu Konstruktion, Prototypenbau und Endmontage der neuen TV-Modelle sind alle Entwicklungsschritte bei Loewe in Kronach erfolgt.

Bei der Loewe stellar OLED-TV-Serie vereinen sich Innovation und Raffinesse wie nie zuvor. Mit modernster Display-Technologie, leistungsstarker Hard- und Software, dem außergewöhnlichen Craft-Design-Ansatz sowie herausragender deutscher Ingenieurskunst definiert Loewe das Fernseherlebnis neu. Dazu kommt eine vielfältige Auswahl an Bildschirmgrößen, Farben, Materialien und Aufstellmöglichkeiten.

OLED-Display-Module aus eigener Produktion

Die eingesetzten Hochleistungs-OLED-Display-Module, basierend auf W-OLED MLA META 2.0, sind jeweils von Loewe konzipiert, konstruiert und gefertigt und somit maßgeschneidert für die Loewe stellar Modelle. Seit Mai 2024 fertigt Loewe Technology eigene OLED-Display-Module in der traditionsreichen Manufaktur am Heimatstandort Kronach. Mit besonderen Materialien, Oberflächen und Designs aus der eigenen Entwicklung können so wesentlich mehr und deutlichere Akzente gesetzt werden. Zudem wurde damit die Wertschöpfung am Standort Kronach erhöht. Die hochwertigen, eleganten Loewe TVs sind High-Tech-Produkte par excellence. Sie stehen für eine einzigartige Verbindung von German Engineering, Exzellenz, exklusivem Design und Nachhaltigkeit. Je nach Farbvariante stehen Display-Größen zwischen 42 und 83 Zoll (107 und 210 cm) zur Auswahl.

Neue TV-Chassis-Generation

Für Loewe stellar neu entwickelt wurde auch das TV-Chassis: Es bildet die Basis für neueste smarte TV-Technologien. Das neue Premium-Betriebssystem Tizen OS in der jüngsten Version 8 ermöglicht viele Anwendungen vom klassischen linearen TV-Genuss über Streaming bis hin zu mitreißenden und immersiven Gaming-Erlebnissen – alles auf neuestem Stand der Technik. Loewe stellar verfügt über das Loewe dual channel dr+ System mit doppelt ausgeführtem Triple Tuner und einer 1 TB großen integrierten SSD-Festplatte für komfortables Multi View und Multi Recording. Für Zuspieler stehen vier Schnittstellen mit voller HDMI 2.1-Funktionalität und Ultra HD @ 144 Hz VRR für High-Speed-Gaming zur Verfügung. Eine breit gefächerte Vielfalt an Streaming-Apps und VOD-Diensten sorgt für eine umfangreiche Auswahl der Programmquellen. Besten TV-Ton bietet die leistungsstarke integrierte Soundbar mit einer hervorragenden Audioleistung von bis zu 80 Watt Gesamtmusikleistung.

Außergewöhnliches, unverwechselbares und ausgezeichnetes Design

Auch bei der Formgestaltung geht die Marke mit Loewe stellar neue Wege. Das Loewe Design & Innovation Studio schuf eine außergewöhnliche Designsprache mit perfektem 360°-Design, durchgängig und unverwechselbar für alle Display-Größen. Ermöglicht durch die eigene Produktion von OLED-Display-Modulen, bietet das neue Gestaltungskonzept eine Display-Rückseite aus echtem Beton sowie einen Rahmen aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium (Displaygrößen 42 bis 65 Zoll). Ebenso herausragend ist das neue Lichtkonzept mit einer eigens dafür entwickelten Animation des Welcome-Intros beim Einschalten des TVs sowie Lichtbewegungen und individuellen Farbanpassungen. Dazu gehört auch der Loewe signature.ring als wichtigstes Markenelement mit neuer Status-LED-Animation, ausgehend von einem Punkt zu einer Linie.

Ihre edle Herkunft verraten die Loewe stellar TVs mit der Loewe signature.flag als hochwertigem Markenelement aus Metall, rechts oben seitlich am Display platziert. Ein weiteres herausragendes Design-Merkmal ist die gelochte Lautsprecherabdeckung der integrierten Soundbar aus Metall mit einer hochglanzlackierten Oberfläche. Ein intelligentes, verstecktes Kabelmanagement rundet das Design funktionell ab.

Dank der ultraflachen Wandhalterung oder dem optionalen motorisierten Bodenstandfuß mit Loewe magic.motion lassen sich die Loewe stellar TV-Modelle nahtlos in das Wohninterieur integrieren. Ihr anspruchsvolles Design mit ausgesuchten Materialien und Loewe magic.light zaubert magische Momente aus Licht und Bewegung und macht die Loewe TVs zu optischen Highlights in jeder Umgebung.

Das außergewöhnliche Design der neuen Loewe stellar TV-Linie wurde bereits mit dem iF-Design Award 2024 und dem Red Dot Award Product Design 2024 ausgezeichnet. Beide Awards unterstreichen die herausragende Designqualität der Loewe TV-Modelle.

Preise:

Loewe stellar 65 dr+: 5.999,00 EUR

Loewe stellar 55 dr+: 4.299,00 EUR

Loewe stellar 48 dr+: 3.799,00 EUR

Loewe stellar 42 dr+: 3.299,00 EUR

Loewe floor stand motor stellar 65: 999,00 EUR

Loewe floor stand motor stellar 42-55: 999,00 EUR

Loewe floor2ceiling stand: 899,00 EUR

Loewe floor stand flex: 749,00 EUR

Loewe floor stand universal: 499,00 EUR

Loewe wall mount stellar 42-65: 79,00 EUR

www.loewe.tv