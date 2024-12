Neue Pulsar-Lautsprecher von T+A elektroakustik

Mit dem Symmetric Directivity Design wird der gesamte Mittel-Hochtonbereich so in den Hörbereich gebündelt, dass störende Reflektionen von Böden und Decke minimiert werden, bevor sie in den Klang einwirken können

Deutschlands High End-Spezialist T+A elektroakustik setzt die Neuaufstellung seines Lautsprecherportfolios mit der Vorstellung des neuesten Pulsar-Lautsprecher fort.

„Die Neuaufstellung unseres Lautsprecherportfolios geht bei allen neu entwickelten Modellen weit über ein paar kleine Designänderungen hinaus.“, sagt T+A’s Internationaler Vertriebsleiter Oliver John anlässlich der Präsentation der neuen Pulsar S 130. „Deshalb haben wir mit der Entwicklung wirklicher Basistechnologien begonnen, die dann top-down in alle neuen Lautsprecherserien bis zur Pulsar S 130 Eingang gefunden haben“, so John weiter.

Die enge technologische Verwandtschaft der Pulsar S 130 zu T+As weltweit ausgezeichneten Solitaire- und Criterion-Serie ist mit nur einem Blick auf die Mittel- Hochtonkombination der Lautsprecherfront sichtbar: T+As Symmetric Directivity Design, welches den Schall so bündelt, dass schädliche Reflektionen und Klangeintrübungen deutlich reduziert werden, ist auch Teil der Ausstattung der neuen Pulsar S 130. Diese von den Herforder Spezialisten entwickelte Technologie wurde im Jahr 2024 von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland für ihre Innovativität ausgezeichnet. Die Auszeichnungen der Bundesregierung sieht T+As Gründer und Geschäftsführer Siegfried Amft als Bestätigung der Arbeit des gesamten Teams: „Mit jeder technischen Neuentwicklung gehen sie als Firma extreme Risiken ein: Scheitert die Technologie, scheitert das Produkt. Umso stolzer macht es mich, dass unser Team mit unser Cylinder Wave Technology und unserem Symmetric Directivity Design gleich zwei Technologien geschaffen hat, die so innovativ sind, dass sie von der Bundesregierung ausgezeichnet wurden.“ Mit dem Symmetric Directivity Design wird der gesamte Mittel-Hochtonbereich so in den Hörbereich gebündelt, dass störende Reflektionen von Böden und Decke minimiert werden, bevor sie in den Klang einwirken können. Übrig bleibt das Signal der Verstärker.

Im Bassbereich setzt T+A die neuste Generation seiner Bassreflextechnologie ein, dessen Port einen prägnanten Kontrapunkt auf der Gehäusefront setzt. Die rückwärtige Energie der Chassis geht so nicht verloren, sondern wird genutzt um ein beeindruckendes Tiefbassfundament zu legen.

Optisch ist die neue Pulsar S 130 nach T+As neuer Designsprache der „klassischen Modernität“ entworfen: Eine leicht geneigte, steile Front integriert vier Chassis und einen Hochtöner passgenau, ohne Aufsätze oder Verschraubungen. Nur so sind Sprünge im Frequenzgang ausgeschlossen und ein harmonisches Klangbild stets sichergestellt. In ihrem dezenten schwarz mit nochmals verbesserter StarStabilizer Prägung fügen sich die Chassis entweder unauffällig ins Gehäuse ein oder bilden einen auffälligen aber nie aggressiven Kontrast zum eleganten Samtweiß des Gehäuses. Ihr gesamtes Design macht die Pulsar Lautsprecher zu idealen Designobjekten für alle, die ihr Wohnraumambiente unterstreichen aber nicht dominieren möchten.

„Mit der Pulsar sind wir nach zweieinhalb Jahren dort angekommen, wo wir mit der ersten Konzeptidee unserer Solitaire-Lautsprecher im Jahr 2021 hinwollten: Einem komplett neuartigen, technologiegetriebenen Lautsprecherportfolio, welches Kunden eine Vielzahl an Design- und Technikoptionen bietet, ohne Ihren Zweck je aus den Augen zu verlieren: Musik so nah, so begeisternd spürbar zu machen, wie sie bei der Aufnahme entstanden ist.“, sagt Siegfried Amft.

Die S 130 Modelle sind in den Ausführungen Schleiflack schwarz sowie Schleiflack weiß ab sofort zum Preis von 5.490,- Euro lieferbar.

www.ta-hifi.com