Samsung präsentiert den Red Bull Soundclash 2024

Am 13. Dezember 2024 zeigt Samsung den Red Bull Soundclash 2024 live auf Samsung TV Plus. Summer Cem und KC Rebell sowie Ski Aggu und 01099 treten im PSD Bank Dome in Düsseldorf in vier spannenden Runden gegeneinander an und kämpfen um die Gunst des Publikums – entschieden durch das Applausometer.

Der musikalische Showdown wird ab 20:30 Uhr live auf Red Bull TV (Kanal 4510) übertragen und bietet Musikfans die Möglichkeit, das Duell der Deutschrap-Stars bequem auf ihren Samsung TVs zu verfolgen. Als besonderes Extra verlost Samsung Germany1 über Instagram Tickets für das Event.

Samsung setzt mit dem Red Bull Soundclash 2024 die erfolgreiche Partnerschaft mit Red Bull fort. Bereits in der Vergangenheit hat Samsung Highlights wie MotoGP, Red Bull Rampage und Red Bull Dance Your Style live auf Samsung TV Plus2 übertragen und somit Musik- und Sporthighlights einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Samsung Nutzer können über das Samsung-eigene Streamingportal auf mehr als 100 Kanäle und über 150 Spielfilme zugreifen. Damit bietet Samsung TV Plus ihnen die Möglichkeit, Filme, Serien, Sportinhalte und Live-Events zu erleben. Jetzt ist Samsung TV Plus Gastgeber des Red Bull Soundclash 2024, einem der spannendsten Musik-Events des Jahres. Dabei ist Samsung im PSD Bank Dome in Düsseldorf präsent – unter anderem durch den Samsung TV Plus Brand Spot, der im Stadion vor und nach dem Event ausgestrahlt wird.

Mit diesen Samsung TVs wird der Red Bull Soundclash zum Heimkino-Event

Dieses Jahr treffen beim Red Bull Soundclash zwei spannende Teams der deutschen Musikszene aufeinander. Team Blau, bestehend aus Summer Cem und KC Rebell, setzt auf kraftvollen Rap und eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Team Rot, vertreten durch Ski Aggu und 01099, bringt eine Mischung aus Rap, Pop und Techno auf die Bühne. In vier aufeinanderfolgenden Runden performen beide Teams nicht nur ihre eigenen Tracks, sondern auch die der Gegner in überraschend neuen, noch nie gehörten Versionen.

Das Duell der beiden Teams verspricht Spannung pur, ganz gleich, ob Fans das Spektakel vor Ort oder zuhause verfolgen. Fans können die Performances der beiden Teams etwa auf dem Samsung Neo QLED QN900D 8K TV in beeindruckender Schärfe genießen und jedes Detail hautnah miterleben, wobei ihre Moves eindrucksvoll in bis zu 8K Auflösung zur Geltung kommen. Dank Dolby Atmos können Zuschauer*innen auch einen multidimensionalen Sound erleben, der die Beats in raumfüllendem Klang wiedergibt. Auch OLED-Fans können den Red Bull Soundclash in voller Intensität verfolgen. Der Samsung TV setzt den Auftritt der Künstler*innen mit lebendigen Kontrasten und automatisch angepasster Helligkeit perfekt in Szene. Object Tracking Sound+ analysiert zudem die Szenen und passt die Töne an die Bewegungen auf dem Bildschirm an. Das Heimkino-Erlebnis wird durch eine Samsung Soundbar, etwa dem Premiummodell HW-Q995D optimal abgerundet. Diese ist ideal auf die Samsung TVs abgestimmt und ermöglicht mit Q-Symphony die Synchronisation von TV-Lautsprechern und Soundbar. Das Ergebnis ist ein beeindruckender Surround-Sound, der die Energie der Red Bull Soundclash Bühne spürbar machen kann. Eines steht fest: Mit diesen Samsung Geräten wird der Red Bull Soundclash auch zuhause zu einem visuellen und akustischen Highlight, das die Zuschauer mitten ins Geschehen zieht.

Fans können Tickets zum Red Bull Soundclash gewinnen

Neben dem Livestream auf Samsung TV Plus gibt Samsung einigen glücklichen Fans zudem die Chance, das Spektakel live im PSD Bank Dome in Düsseldorf mitzuerleben. Über den Samsung Germany Instagram Kanal gibt es die Möglichkeit 10 x 23 Karten für das Event zu gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach: Interessierte kommentieren unter dem Instagram-Post, welche Serie ihr absoluter Favorit ist, taggen eine Begleitperson und können sich die Chance auf einen unvergesslichen Abend sichern. Die Gewinner werden am 8. Dezember ausgelost und dürfen sich auf ein einzigartiges Musikerlebnis in Düsseldorf freuen.

www.samsung.de