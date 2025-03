Samsung startet Mix & Match Dea!s für TV- und Audio-Produkte

Samsung startet in seine Mix & Match Dea!s. Im Zeitraum vom 3. März bis zum 29. Juni können sich Kunden einen Cashback von bis zu 1.500 Euro sichern, wenn sie sowohl einen der Aktions-TV als auch eine Aktions-Soundbar kaufen.

Die großen TV-, Serien- und Sport-Momente 2025 in beeindruckender Bild- und Soundqualität genießen? Genau dafür bietet Samsung jetzt attraktive Angebote. Zu den Highlights der Mix & Match Dea!s gehört der Neo QLED 8K QN900D2, der dank 8K AI Upscaling ältere Inhalte in die Gegenwart holen und in moderner Qualität wiedergeben kann. Auch in Sachen Sounds spielt AI mit und ermöglicht mit Active Voice Amplifier Pro eine dynamische Klangkulisse, bei der leisere Dialoge auch bei Hintergrundgeräuschen gut hörbar bleiben. Fans von großformatigen TVs können sich beim Kauf des TVs in 85 Zoll in Kombination mit einer der Aktions-Soundbars bis zu sagenhafte 1.200 Euro Cashback sichern.

Auch im Neo QLED Bereich hat sich Samsung bei den Mix & Match Dea!s gut aufgestellt. Der Neo QLED QN90D3 ist mit dem leistungsstarken 4K AI Gen2 Prozessor ausgestattet und liefert lebendige Bildwelten und starke Kontraste. Beim Kauf eines Modells der Serie in Kombination mit einer passenden Aktions-Soundbar winkt je nach Zollgröße ein Cashback von bis zu 1.500 Euro.

Auch OLED-Fans können sich freuen. Mit tiefen Schwarzwerten, hohen Helligkeiten und einer plastischen Farbwelt überzeugt der OLED S95D4 TV auf ganzer Linie. Wer hier zugreift und sich parallel eine Aktions-Soundbar sichert, kann bis zu 400 Euro Geld zurückerhalten.

Um die Premium Bildwelten mit passenden Sound-Matches zu ergänzen, kommen die Samsung Q-Soundbars ins Spiel. Die Q995D sorgt dank 11.1.4-Kanal-System inklusive 8“-Subwoofer und zwei Rücklautsprechern für multidimensionalen Sound, der sich dem jeweiligen Raum anpassen kann. Dazu kommt das smarte Feature Q-Symphony, das die Klänge aus TV und Soundbar aufeinander abstimmt und einen Surround Sound entstehen lässt.

Auch für Home Design-Fans

Für Kunden, die besonders viel Wert auf Design legen, bietet Samsung im Rahmen der Mix & Match Dea!s ebenfalls ein passendes Geräte-Match. Der beliebte The Frame5 liefert hochwertige QLED-Bildqualität mit einem matten Display – schaltet man in den Art Mode, wird er im Handumdrehen zum Kunstwerk und kann mit über 3000 Motiven aus dem Art Store beliebig individualisiert werden. Sein Sound-Pendant, der Music Frame, beeindruckt mit einem personalisierbaren Art Panel, liefert aber auch Klang-technisch ab: Neben kabellosem Musik-Streaming liefert der Lautsprecher satten 3D-Sound mit Dolby Atmos. Beim Kauf eines The Frame Aktions-TVs in Kombination mit einer Aktions-Soundbar oder dem Music Frame gibt es je nach Zollgröße bis zu 400 Euro Cashback.

Beim Kauf der Samsung Aktionsgeräte können Kunden sich im Aktionszeitraum außerdem ein gratis „Made for Germany“ Streaming-Paket sichern, das eine große Auswahl an Streaming-Partnern und Live-TV Anbietern wie RTL+, WOW oder Magenta TV inkl. Netflix bietet. Je nach Aktionsgerät können Nutzer damit bis zu 24 Monate Serien, Filme, Live-TV und Sporthighlights genießen.

Aktionsgeräte registrieren, Cashback und Entertainment sichern

Bei den Samsung Mix & Match Dea!s müssen TV und Soundbar nicht gleichzeitig gekauft werden. Kund*innen können unabhängig zuschlagen und ihre Kaufentscheidungen Schritt für Schritt treffen, solange der Kauf beider Geräte in den Aktionszeitraum fällt und diese in einem gemeinsamen Vorgang registriert werden.

Die Aktionsgeräte können ab dem 3. März bis zum 29. Juni 2025 im Samsung Online Shop unter samsung.com/de/ oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für die Teilnahme müssen Kunden ihre erworbenen Geräte bis zum 13. Juli 2025 unter samsung.de/mixmatch gemeinsam in einem Vorgang registrieren, um den Cashback zu erhalten.

www.samsung.de