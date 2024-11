Samsung Wallet mit digitalem Schlüssel für ausgewählte Audi-Modelle

Ab sofort kann für ausgewählte Audi-Modelle ein Digital Key im Samsung Wallet registriert werden.

Damit können Audi-Fahrer und Nutzer von Samsung Galaxy Smartphones, darunter das Galaxy Z Flip6 und Galaxy Z Fold6 sowie die Galaxy S24-Reihe, ihre Fahrzeuge bequem mit ihrem Smartphone verriegeln, entriegeln und starten ohne den physischen Schlüssel bei sich tragen zu müssen.

„Wir freuen uns, dass ab jetzt auch ausgewählte Audi-Fahrer den Komfort genießen können, den Samsung Digital Key über das Samsung Wallet zu nutzen“, sagt Woncheol Chai, EVP and Head of the Digital Wallet Team, Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Die Zusammenarbeit mit Audi ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Vision von alltags- und benutzerfreundlichen Erlebnissen in unserem Galaxy Ecosystem vorantreiben.“

Mit dem Samsung Digital Key können Nutzer ihr Fahrzeug ver- und entriegeln und ihren Kofferraum über das schlüssellose Zugangssystem Remote Keyless Entry (RKE) öffnen. Im Auto selbst kann der Motor gestartet werden, ohne einen physischen Schlüssel verwenden zu müssen. Das Smartphone kann dabei in der Tasche bleiben. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, den Digital Key sicher und drahtlos mit Freunden oder Familie zu teilen. Das Samsung Wallet bietet hierfür eine benutzerfreundliche Funktion, über die der Zugriff nach Bedarf gewährt oder deaktiviert werden kann.

Digitale Schlüssel können sicher in das Smartphone eingebettet werden und erfüllen strenge EAL6+-Sicherheitsstandards zum Schutz vor unbefugten Zugriffen auf das Auto. Der Einsatz einer vom Car Connectivity Consortium (CCC) standardisierten Ultrabreitband-Technologie (UWB) sichert die hohe Funktionalität der digitalen Schlüssel.

Falls ein Smartphone, auf dem ein digitaler Schlüssel abgelegt wurde, verlegt oder gestohlen wird, können Nutzer den digitalen Schlüssel über Samsung Find sperren oder löschen. Der Zugriff auf das Samsung Wallet erfordert zudem eine biometrische oder PIN-basierte Authentifizierung, die die Daten der Nutzer*innen schützt.

Das Samsung Wallet – abgesichert dank Samsung Knox

Das Samsung Wallet ermöglicht es Nutzern, digitale Schlüssel, Zahlungsmethoden, Ausweise und weitere Inhalte sicher zu speichern und bequem zu verwalten. Geschützt durch die integrierte Sicherheitsplattform Samsung Knox, die ein zentraler Bestandteil des Samsung Galaxy Ecosystems ist, bietet das Wallet hohe Sicherheit und nahtlose Konnektivität zwischen verschiedenen Samsung Geräten.

Der Digital Key für ausgewählte Audi-Modelle ist seit November 2024 in Deutschland und weiteren Ländern in Europa verfügbar8.

www.samsung.de