Netgear erweitert Nighthawk Router-Serie

NETGEAR erweitert seine Nighthawk WiFi 7 Standalone-Router-Serie um die neuen Modelle RS600, RS500 und RS200.

Die Nighthawk-Routerreihe basiert auf dem Versprechen des Unternehmens, die neueste WiFi 7-Technologie in Kombination mit einer leistungsstarken WiFi-Performance und einer sicheren Konnektivität für Haushalte jeder Größe anzubieten.

Leistungsstarkes, sicheres WiFi 7 für alle

Seit der Einführung von NETGEARs erstem WiFi 7-Angebot – dem Nighthawk RS700S – sind Multi-Gig-Internet-Geschwindigkeiten zugänglicher und erschwinglicher geworden, und IoT-Geräte, die extrem niedrige Latenzzeiten und einen höheren Durchsatz erfordern, werden weiterhin in hohem Maße angenommen. WiFi 7, das 2,4-mal schneller ist als WiFi 6, bietet eine verbesserte Leistung, um den ständig wachsenden Anforderungen an moderne Konnektivität gerecht zu werden. Diese Technologie der nächsten Generation unterstützt eine höhere Kapazität für mehrere vernetzte Smart-Home-Geräte und bietet schnellere Geschwindigkeiten, eine Latenzzeit von nahezu Null und die Fähigkeit, die Anforderungen von qualitativ hochwertigem Videostreaming sowie fortschrittlicher Datenverarbeitung zu erfüllen, einschließlich KI-gesteuerter Anwendungen und AR/VR-Erlebnisse.

„WiFi 7 stellt einen gewaltigen Sprung nach vorne in der Wireless-Technologie dar, und die Akzeptanz hat schnell an Fahrt aufgenommen, da immer mehr WiFi 7-Geräte auf den Markt kommen, darunter auch das kürzlich angekündigte iPhone 16“, sagt David Henry, President und GM of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. „Die neuesten Nighthawk RS600, RS500 und RS200 Router von NETGEAR ermöglichen mehr Haushalten den Zugang zu den Konnektivitätsvorteilen von WiFi 7 und bieten gleichzeitig robuste Netzwerksicherheit, um ihr Zuhause und ihr digitales Leben zu schützen.“

Erweitertes Nighthawk WiFi 7-Portfolio

Die neuen eigenständigen WiFi 7-Router ergänzen den Nighthawk RS700S und den RS300 und bieten hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenzzeiten und eine hohe Kapazität, unterstützt durch robuste Router-Sicherheit.

Jeder Router verfügt über ein schlankes Gehäuse mit patentierten, omnidirektionalen internen Antennen, die die Signale bis in den entferntesten Bereich leiten und eine 360-Grad-Abdeckung im und um das Haus herum bieten. Jeder Haushalt kann den Nighthawk-Router auswählen, der am besten zu seinen individuellen Bedürfnissen und seinem Budget passt, um die neuesten Internetgeschwindigkeiten mit 2,5 oder 10 Gigabyte zu nutzen.

Die Nighthawk App ist eine einfache Möglichkeit, das WLAN für Spitzenleistungen auf vorrangigen Geräten zu konfigurieren, das Netzwerk von überall aus zu verwalten, das Internet zu pausieren, Internetgeschwindigkeitstests durchzuführen, die Internetdatennutzung zu verfolgen, separate Gastnetzwerke einzurichten und vieles mehr.

Hochmoderner Netzwerk- und Geräteschutz

Fortschrittliche Technologien und Anwendungen bieten zwar erhebliche Vorteile, setzen Haushalte aber auch potenziellen Cyber-Bedrohungen aus, die zur Beeinträchtigung der Privatsphäre und der Sicherheit genutzt werden können. Mögliche Konsequenzen sind z. B. der Ausfall von Diensten oder die Preisgabe persönlicher Daten. Tatsächlich werden Heimnetzwerke im Durchschnitt alle 24 Stunden von 10 Angriffen heimgesucht. Im Jahr 2023 wurden die meisten Schwachstellen bei IoT-Geräten in TV-Geräten (34 %), Smart Plugs (18 %), digitalen Videorekordern (13 %) und Routern (12 %) festgestellt. Was gefährdet ist, ist entscheidend, und NETGEAR hilft, den Schutz einfach zu gestalten.

Mit modernsten Verschlüsselungsprotokollen und fortschrittlichen Mechanismen zur Erkennung von Bedrohungen sind NETGEAR-Router die erste Verteidigungslinie gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen. Sie verfügen über Sicherheitsfunktionen wie automatische Firmware-Updates, VPN-Unterstützung, modernste WPA3-Sicherheit, Zugangskontrolle und Optionen für WiFi-Gastnetzwerke.

Für zusätzlichen Schutz enthalten der RS600, der RS500 und der RS200 eine 30-tägige Testversion von NETGEAR Armor™ Powered by Bitdefender, einem Service, der eine zusätzliche Sicherheitsebene für verbundene Geräte und zusätzliche Privatsphäre mit VPN bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antivirenprodukten für Endgeräte ist Armor als Sicherheitslösung in den Router integriert und schützt die mit dem Netzwerk verbundenen Geräte, sodass praktisch keine weiteren Sicherheitsabonnements oder Software erforderlich sind. Unterstützt durch modernste künstliche Intelligenz liefert Armor Echtzeitwarnungen, wenn Bedrohungen erkannt und blockiert werden, und bietet maßgeschneiderte Empfehlungen, um die Sicherheit und Privatsphäre der Kunden zu Hause und unterwegs zu stärken.

Jeder Router wird außerdem mit NETGEAR Smart Parental Controls™ geliefert, um die Online-Zeit der Kinder über alle angeschlossenen Geräte hinweg zu verwalten und gute Online-Gewohnheiten in der Familie zu fördern. Die Basisfunktionen sind kostenlos verfügbar. Nach einer 30-tägigen Testphase fällt eine Abonnementgebühr für den Premium-Plan an.

RS700S Router: 899,99 Euro bei einer Abdeckung von 275m²

RS600 Router: 549,99 Euro bei einer Abdeckung von 250m²

RS500 Router: 449,99 Euro bei einer Abdeckung von 230m²

RS300 Router: 349,99 Euro bei einer Abdeckung von 185m²

RS200 Router: 249,99 Euro bei einer Abdeckung von 185m²

www.netgear.com