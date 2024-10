Hisense erweitert Smart Miniprojektor Sortiment

Die TriChroma Laserlichtquelle mit drei separaten Lasern in den Grundfarben Rot, Grün und Blau ermöglicht eine Farbabdeckung von beeindruckenden 110% des BT.2020 Farbraums und sorgt für äußerst brillante Bilddarstellungen

Nach dem Erfolg des ersten 4K Smart Miniprojektors C1 stellt Hisense die nächste Generation des kompakten Projektors vor. Jetzt neu: Erstmals stehen drei Modelle zur Auswahl.

Die C2 Produktfamilie bestehend aus C2, C2 Pro und C2 Ultra, bietet für jeden Anspruch den richtigen Projektor, um überall, flexibel in den Genuss großer Bilder zu kommen. Denn egal wo und in welcher Zollgröße, die kompakten Projektoren sind flexibel einsetzbar und bieten dank der Hisense TriChroma Technologie atemberaubende 4K Bildqualität in bis zu 300 Zoll – sogar mit 3D-Unterstützung für ein noch lebensechteres Entertainment-Erlebnis.

Die TriChroma Laserlichtquelle mit drei separaten Lasern in den Grundfarben Rot, Grün und Blau ermöglicht eine Farbabdeckung von beeindruckenden 110% des BT.2020 Farbraums und sorgt für äußerst brillante Bilddarstellungen. Mit einer Lebensdauer von 25000+ Stunden ist die Laserlichtquelle dabei extrem robust. Überragende Schärfe und Detaildarstellung wird mittels Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10 und HLG Unterstützung erzeugt – selbst in dunklen Szenen kommen Details perfekt zur Geltung.

Dank „Automagic“ Anpassung – ein Autofokus mit automatischer Trapezkorrektur und Bildschirmausrichtung – justieren die neuen Hisense Miniprojektoren das Bild innerhalb weniger Sekunden von selbst. Ebenso automatisch wird die Bildeinstellung an die Wandfarbe* angepasst und Hindernisse werden vermieden. Darüber hinaus hilft der neue Schwenkfuß, um den richtigen Winkel für die perfekte Bildprojektion einzustellen. Spielend einfach lassen sich die C2 Miniprojektoren um 45° nach unten und bis zu 90° nach oben drehen. Auch eine Montage an der Zimmerdecke, Wand oder auf einem Stativ ist bequem möglich.

Intuitive Bedienung für Entertainemt pur

Für eine einfache Bedienung setzt Hisense auf das VIDAA-Betriebssystem U7. Über die personalisierbare Benutzeroberfläche lassen sich favorisierte Apps wie Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube uvm. individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Ob per One Touch Access-Funktion oder via integriertem Sprachdienst Alexa oder VIDAA Voice – der Zugang zu den Lieblingsinhalten ist schnell und bequem. Darüber hinaus unterstützt die Serie den Anschluss externer Geräte: Es stehen zwei HDMI-Anschlüsse (2.1), darunter 1x eARC, 2 USB-Ports 3.0 sowie ein Ethernet-Port und ein Kopfhörer Anschluss zur Verfügung. Zudem werden Bluetooth und Wifi. 6E unterstützt.

