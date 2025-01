Samsung präsentiert seine neuen Soundbars für 2025

Auf der CES 2025 enthüllte Samsung seine neuen Spitzen-Soundbars HW-Q995F und HW-QS710F.

Die Flaggschiff-Modelle der Premium Q-Serie vereinen hochwertige Hardware, AI-gestützte Funktionen und ein elegantes Design. Sie liefern ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis mit kraftvollem Klang und ermöglichen eine einfache Integration in jeden Wohnraum. Vor allem die HW-Q995F beeindruckt mit einem innovativen Dual-Subwoofer und fortschrittlicher Klangoptimierung. Die HW-QS710F hingegen punktet mit vielseitigen Installationsmöglichkeiten und einem zeitlosen Stil.

„Unsere neuen Soundbars verbinden beeindruckende Klangqualität mit höchstem Komfort“, so Hun Lee, Executive Vice President des Visual Display Business Unit bei Samsung Electronics. „Mit der fortschrittlichen AI-Technologie der HW-Q995F und dem flexiblen Design der HW-QS710F bietet Samsung zwei Premium-Modelle, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. So schaffen wir ein immersives und personalisiertes Klangerlebnis für alle.“

Audio-Performance auf höchstem Niveau mit der Soundbar HW-Q995F

Die HW-Q995F Soundbar, Nachfolgerin der gefeierten HW-Q995D, bringt frischen Wind in die Samsung Soundbars mit kraftvollem Sound und smarter Technik. Die neu entwickelten Dual-Subwoofer liefern kraftvolle Bässe und präzise Tiefen. Durch das neue kompakte Würfeldesign sind die Subwoofer nur halb so groß wie beim Vorgängermodell, wodurch störende Vibrationen verringert werden. Dank der eleganten, geriffelten Oberfläche fügt sich die Soundbar harmonisch in moderne Wohnräume ein. Zusätzlich nutzt die HW-Q995F die Neural Processing Unit (NPU) der Samsung TVs und bietet mit Q-Symphony klare Dialoge und eine raumfüllende Audio-Synchronisation.

Die neuen Soundbars bieten auch dank fortschrittlicher AI-Funktionen meisterhafte Sounds:

• Dynamic Bass Control: Kontrolliert den Sound für optimierte Basssteuerung sowie einen klaren Klang ohne störende Verzerrungen.

• Q-Symphony: Sorgt für 3D-Surround-Sound, indem es die Position der kabellosen Lautsprecher erkennt, Entfernung und Winkel berücksichtigt, und Audioeffekte automatisch daran anpasst.

• Active Voice Amplifier Pro: Hebt die Lautstärke von Dialogen hervor und reduziert Hintergrundgeräusche in Echtzeit.

Beeindruckende Vielseitigkeit und elegantes Design mit der HW-QS710F

Die HW-QS710F überzeugt durch ihr schlankes, modernes Design und ihre hohe Flexibilität. Dank des neuen Gyro-Sensors passt sich der Klang automatisch an, je nachdem, ob die Soundbar vertikal oder horizontal, an der Wand montiert oder auf einer Oberfläche positioniert wird. Durch das anpassbare Design fügt sich die Soundbar harmonisch in jeden Raum ein und wirkt dabei stets minimalistisch und stilvoll. Damit ist die HW-QS710F ideal für Nutzer, die sowohl Leistung als auch Ästhetik schätzen.

