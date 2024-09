Galaxy AI-Funktionen per One UI 6.1.1 Update für Samsung-Smartphones

Mit dem Rollout ab September werden AI-Funktionen, auf die bereits Nutzer des Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 Zugriff haben, ebenso für einige Vorgängermodelle zur Verfügung gestellt. Dazu gehören die Galaxy S24-Serie, Galaxy S23-Serie, das Galaxy S23 FE, die Galaxy Z Fold5- und Galaxy Z Flip5-Geräte und die Galaxy Tab S9-Serie. Die neuen AI-Funktionen, die mit dem neuen Softwareupdate kommen, unterstützen das mobile Erlebnis in der Kommunikation, Produktivität und Kreativität.

Die Kommunikation mit Menschen in fremder Sprache wird mit der Unterstützung von Galaxy AI-Funktionen entspannt und unkompliziert: Der Dolmetscher ist mit seinem Zuhörermodus nun ebenfalls auf den Geräten der Galaxy S24-Serie, Galaxy S23-Serie inklusive dem Galaxy S23FE, dem Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 und der Galaxy Tab S9-Serie verfügbar. Er ermöglicht Nutzern eine One-Way Übersetzung – zum Beispiel bei einer Präsentation in einer fremden Sprache. Der Verfasser hingegen unterstützt Nutzer beim Verfassen von E-Mails, Social Media-Beiträge und vielem mehr: Mit ein paar wenigen Schlüsselwörtern können komplette Nachrichten erstellt werden. Auch Ton und persönlicher Schreibstil4 des Users können automatisch adaptiert werden. Die Antwort-Vorschläge-Funktion, die bisher nur auf dem Samsung Galaxy Z Flip6 verfügbar war, ist jetzt auch auf Geräten der Galaxy S24-Serie verfügbar. Sie liefert schnelle Antworten auch aus dem Handgelenk, sofern sie mit der Samsung Galaxy Watch7 oder Galaxy Watch Ultra verbunden ist.

Produktiv unterwegs – egal wo

Mit den neuesten Galaxy AI-Funktionen können Nutzer von Galaxy Geräten noch produktiver arbeiten. So liefert der Notizen-Assistent eine automatische Zusammenfassung von Notizen und übersetzt diese auf Wunsch. Der Transkriptionsassistent kann Notizen auf der Grundlage von Sprachaufzeichnungen erstellen. Per PDF-Übersetzung können PDFs mühelos in Samsung Notes geöffnet und übersetzt werden. Das gilt auch für Texte als Bestandteile von Bildern und Grafiken. Mit der Skizze zu Bild-Funktion sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt: Auf Basis simpler Zeichnungen entstehen neue, kreative Bildmotive. Mit den erweiterten Suchfunktionen von Circle to Search mit Google werden Nutzer darüber hinaus schnelle Suchergebnisse geliefert, zum Beispiel in Form der Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Lösung komplexer mathematischer Probleme.

Kreativität – leicht gemacht und vielfältig

Mit Galaxy AI kann so ziemlich jeder professionell anmutende Inhalte erstellen, egal ob Amateurfotograf*in oder aufstrebender Content-Creator. Mit Portrait Studio können im Handumdrehen Portraits in einer Vielzahl von Stilen wie zum Beispiel als 3D-Cartoon oder als Aquarell generiert werden. Darüber hinaus können mit der Instant Slow-Mo-Funktion Videos stufenlos verlangsamt werden, ohne dass die Bildqualität leidet. Sie können zudem in nur wenigen einfachen Schritten schnell gespeichert und auch geteilt werden.

