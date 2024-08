Samsung bringt Circle to Search mit Google auf die aktuelle Galaxy A-Serie und Tab S9 FE-Serie

In den nächsten zwei Wochen wird Samsung dass Circle to Search mit Google auf den jüngsten Generationen der Samsung Galaxy A-Serie und auf Geräten der Tab S9 FE-Serie nutzbar machen.

Die Ankündigung bekräftigt das gemeinsame Ziel von Samsung und Google, die Möglichkeiten mobiler AI so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Auf den Geräten der Samsung Galaxy A-Serie werden Nutzern im gewohnt handlichen Smartphone-Format Zugriff auf die AI-Funktion haben. Auf den Galaxy Tab S9 FE und FE+ Modellen geht die smarte Suche durch das große Display und den Galaxy S Pen nun schnell und einfach von der Hand.

Die Funktion zur intelligenten Suche entwickelte sich nach dem Marktstart der Samsung Galaxy S24-Serie schnell zum Favoriten unter Nutzern. Seit der Einführung der Galaxy AI-Funktion Anfang des Jahres hat Samsung das Feature nach und nach immer mehr Geräten aus dem Galaxy Universum zur Verfügung gestellt – zuletzt auch den neuen Foldables Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6. Zeitgleich erweiterte sich der Funktionsumfang: Mittlerweile können ganze Texte übersetzt oder QR- und Barcodes gescannt werden. Nun ermöglicht Samsung noch mehr Geräten, auf die beliebte Funktion zuzugreifen.

„Diese Updates schaffen noch mehr Möglichkeiten für Nutzer der Galaxy A- und Tab S9 FE-Serien.“ sagt TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung. „Wir halten uns an unsere Mission, mobile AI so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Unsere Nutzer bekommen zusätzliche Möglichkeiten, ihre Geräte so individuell zu nutzen, wie sie es möchten.“

Die Funktion ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Samsung und Google. Circle to Search mit Google bietet Nutzern die Möglichkeit, mit einfachen Gesten eine Online-Suche zu starten. Ist das Feature aktiviert, kann eine Suche gestartet werden, indem das gewünschte Objekt, ein Text oder ein Video auf dem Display eingekreist oder per Tippen ausgewählt wird2.

