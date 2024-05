Hisense will Fußball-Fans glücklich machen

Hisense-TV Cashback mit einzigartigen Gewinnen

Mit einer besonderen Cashback-Aktion lässt Hisense, offizieller Partner der UEFA EURO 2024, die Herzen der Fußball-Fans höherschlagen. Beim Kauf ausgewählter Hero Produkte gibt es neben sattem Cashback auch Gewinnchancen auf spannende Preise wie UEFA EURO 2024 Tickets und signiertes Merchandise. Gesicht der Kampagne ist kein Geringerer als Manuel Neuer .

Nur noch wenige Wochen bis zum Start der Heim-EM – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich einen neuen TV zuzulegen, um das wichtigste Fußball-Turnier des Jahres in bester Bildqualität miterleben zu können. Diese Steilvorlage verwandelt Hisense gekonnt und schafft mit einer großangelegten Cashback-Kampagne vom 1.5. bis 14.7.2024 zusätzliche Kaufanreize.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Produkte, die das Turniererlebnis zuhause perfekt machen: Die Mini-LED TVs der U7 Serie überzeugen mit 4K Qualität und hoher Bildwiederholungsrate für rasante Sport-Action. Noch größer wird es mit dem L5H Laser TV: Mit bis zu 100 Zoll Bildgröße transportiert der Ultrakurzdistanzprojektor Stadionfeeling ins Wohnzimmer. In der Halbzeitpause kommen die Snacks und Getränke aus dem Premium SidebySide Kühlschrank mit TFT-Display. Nach der Party ist bekanntlich vor der Party und damit die Fan-Trikots immer frisch sind, hat Hisense eine besonders effiziente Waschmaschine am Start.

Mit Hisense Cashback und Gewinne

Ist die Kaufentscheidung getroffen, heißt es für Hisense-Kunden: „Direkt annehmen und abkassieren“. Wer eines der Aktions-Modelle bei einem der teilnehmenden Händler kauft, kann sich bis zu 500 Euro Cashback sichern. Die Online-Registrierung erfolgt spielend einfach auf der Landing Page ( https://cashback.hisense.de/) und eröffnet gleichzeitig einzigartige Gewinnchancen. Unter allen Registrierungen verlost Hisense Tickets für die UEFA EURO 2024, handsignierte Merchandise-Artikel, offizielle UEFA-Fußbälle, Fan-Pakete, Hisense Bierspender und natürlich Hisense TVs. Aber Achtung! Schnell sein lohnt sich: Die heißbegehrten EM-Tickets werden bereits am 3. Juni 2024 verlost.

Beworben wird die Aktion aufmerksamkeitsstark mit Kampagnen-Gesicht Manuel Neuer via Social Media, Radio, Newsletter und am Point of Sale. „Wir freuen uns, dass wir unsere Rolle als offizieller Partner der UEFA bei der EM im eigenen Land so richtig ausspielen können. Die Cashback Kampagne mit Manuel Neuer ist ein weiterer Meilenstein und bringt unsere Aktivitäten auf ein neues Level“, betont Anja Zankl , Head of Marketing, Hisense Gorenje Germany GmbH.

