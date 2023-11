Starter-Set von HOMEPILOT zur Rollladensteuerung

Mit dem smarten Starter-Set für 2 Rollladen bietet Homepilot eine Komplettlösung zur Automatisierung von Rollläden, die gerade in der dunklen Jahreszeit Wohlfühlmomente schenkt und Ressourcen schont.

Gerade in der kalten Jahreszeit fällt es schwer, morgens aus dem kuscheligen Bett zu kommen oder abends die gemütliche Couch zu verlassen. Das macht Homepilot jetzt mit einem Starter-Set zur einfachen Rollladenautomatisierung angenehmer: Wann soll es morgens hell werden, um motivierter in den Tag zu starten? Wann soll der Rollladen abends herunterfahren, ohne dass man jedes Fenster einzeln ablaufen muss? Die Programmierung der beiden im Set enthaltenen elektrischen RolloTron classic smart Gurtwickler ist dank beleuchtetem Display ein Kinderspiel. Eine Soft-Start/Soft-Stop-Funktion sorgt für einen ruhigen Lauf der beiden Funk-Gurtwickler.

Durch die Einbindung des ebenfalls im Paket enthaltenen Gateway premium eröffnen sich vielfältige smarte Funktionen: Dann lassen sich per App, Tab oder Sprachsteuerung Wunschzeiten eingeben, entweder für jeden Tag individuell oder gleich als Wochenprogramm. Vielleicht kommt gerade die Sonne hinter den Wolken hervor und die Rollos sind noch geschlossen? Kein Problem: Einfach bequem per Handy den Rollladen hochfahren und die Sonnenstrahlen auf der Couch genießen. Wer es besonders bequem haben möchte, nutzt einfach die clevere Astrofunktion: Sie weiß anhand der Postleitzahl, wann die Dämmerung eintritt, und steuert die Rollläden entsprechend.

Clever nachrüsten für mehr Energieeffizienz und Sicherheit

Das smarte Set zur Rollladensteuerung von Homepilot kann auch helfen, Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen, indem man die Rollläden als Fensterisolierung nutzt. Im Winter fahren sie bei Einbruch der Dämmerung automatisch herunter und verhindern, dass die Räume auskühlen – das spart Heizkosten. Im Sommer schützen automatisch heruntergelassene Rollläden vor Sonneneinstrahlung, und die Räume bleiben angenehm kühl. Der Status der Rollläden lässt sich jederzeit über die App überprüfen und anpassen, auch von unterwegs.

Leicht zu montieren, schnell anwendbar

Der Unterputz-Gurtwickler kann in jeden gängigen Gurtkasten ab einer Breite von 36 mm integriert werden und ist somit universell einsetzbar. Das Umrüsten geht schnell und unkompliziert von der Hand, der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. An das im Paket enthaltene Gateway premium lassen sich über die Gurtwickler hinaus alle smarten Homepilot Produkte anmelden – ob Heizkörper-Thermostate, Schaltaktoren, Zeitschaltuhren oder Geräte zur Lichtsteuerung.

