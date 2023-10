Logitech präsentiert mit Wave Keys eine neue ergonomische Tastatur

Mit Wave Keys und Wave Keys for Business stellt Logitech eine neue kabellose Tastatur vor, die unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt wurde und dem wachsenden Bedürfnis nach Komfort am Arbeitsplatz nachkommt.

Die Wave Keys zeichnet sich durch ihr wellenförmiges Layout und kompaktes Design aus, die zusammen ein angenehmes Tippgefühl erzeugen. Die gepolsterte Handballenauflage legt die Basis für langanhaltenden Komfort. Laut dem Marktbericht von RationalSat, wird in den nächsten sieben Jahren der Bedarf an einem ergonomischen Setup um 4,6 Prozent steigen, da immer mehr Menschen aller Altersgruppen vermehrt Zeit vor dem Computer verbringen.

„Wir möchten dazu beitragen, dass sich jeder Mensch selbst nach dem Ende eines langen Arbeitstages gut und ausgeglichen fühlt. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Produkte, die nicht nur eine vielseitige Funktionspalette bieten, sondern auch aus ergonomischer Sicht ein Gewinn sind.“ sagt Art O’Gnimh, General Manager des Core Personal Workspace Business bei Logitech. „Das Design von Wave Keys beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde von führenden Ergonom*innen getestet.“

Das wellenartige Design der Tasten bringt Hände, Handgelenke und Unterarme in eine natürliche Position, während die gepolsterte Handballenauflage die Handgelenke den ganzen Tag über schonen. Dank ihres kompakten Formats passt die Tastatur auf jeden Schreibtisch, egal, ob zu Hause oder im Büro. In den Farboptionen Graphit und Weiß wertet die neue Tastatur jeden Arbeitsbereich auf.

Mit der Entwicklung von Wave Keys verfolgt Logitech das produktübergreifende Ziel, das Leben seiner Nutzer zu verbessern. Die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft spielen dabei eine zentrale Rolle. Wie alle anderen Produkte des Logitech Portfolios ist auch Wave Keys zertifiziert klimaneutral. Die Papierverpackung stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Das Graphit-Modell besteht zu 61 Prozent, und die weiße Variante zu 46 Prozent aus recyceltem Kunststoff. So wird den Plastikteilen ausgedienter Unterhaltungselektronik ein zweites Leben verliehen.

Die Tastatur ist kompatibel mit den gängigsten Betriebssystemen und lässt sich entweder über den im Lieferumfang enthaltenen Logi-Bolt-Empfänger oder Bluetooth® mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden. Mit nur einem Tastendruck können die Nutzer*innen flexibel zwischen den Geräten wechseln. Für einen noch reibungsloseren Tagesablauf lassen sich über die Logi Options+ App Shortcuts und Smart Actions einrichten, die Prozesse vereinfachen und Routinen optimieren. Die One-Touch-Morgenroutine sorgt für einen entspannten Start in den Tag und Ruhephasen während des Arbeitsalltags.

Wave Keys ist nach der ergonomischen Lift Vertical Maus das neueste Mitglied der Logitech ERGO Serie, die das Wohlbefinden der Nutzer in den Vordergrund rückt und auf einem wissenschaftlich fundierten Ansatz beruht. Die Tastatur wurde zahlreichen Tests unterzogen, von denen die meisten im Logi Ergo Lab durchgeführt wurden. Hierfür hat der Neuzugang das Gütesiegel von US Ergonomics erhalten.

Bereit fürs Büro

Für Unternehmen, denen das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen am Herzen liegt, bringt Logitech außerdem die Wave Keys for Business auf den Markt, die eine ergonomische Körperhaltung fördert und ein angenehmes Tippgefühl gewährleistet. Die Tastatur ist mit der kabellosen Logi Bolt-Technologie ausgestattet, die selbst in Umgebungen mit einem hohen Datenaufkommen zuverlässige Verbindungen herstellt und dabei die strengen Sicherheitsstandards von Unternehmen erfüllt. Mit Logi Bolt ist die IT dazu in der Lage, eine einfach zu bedienende Tastatur für die gesamte Belegschaft bereitzustellen, die sich über Logitech Sync jederzeit aus der Ferne überwachen lässt. So können sie sicherstellen, dass die Geräte funktionieren und stets auf dem neuesten Stand sind. Der Kundensupport ist auf Windows, MacOS, Chrome OS und weitere führende Betriebssysteme spezialisiert.

Die Logi Options+ App kann von allen Mitarbeitern genutzt werden, um die Konfiguration der Tastatur an die eigenen Vorlieben und Routinen mit Shortcuts und anderen Funktionen anzupassen.

Preis und Verfügbarkeit

Wave Keys ist in den Farben Grafity und Weiß zum Preis von 79,99 Euro erhältlich. Die Variante in Rosa wird ab Frühjahr 2024 erhältlich sein. Wave Keys for Business in der Farbe Grafit erscheint im November 2023.

www.logitech.com