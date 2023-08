Sonderedition des Samsung The Frame zum 100. Geburtstag von Disney

Samsung feiert das 100-jährige Jubiläum von Disney mit der „The Frame-Disney100 Edition“, einer auf 100 Stück limitierten Sonderedition des The Frame TVs.

Das Modell hat einen stilvollen, Disney-gebrandeten Rahmen und wird zusammen mit einer Fernbedienung im Mickey Mouse-Look geliefert. Mit der Sonderedition, die in den Größen 55, 65 und 75 Zoll erhältlich ist, können Fans im Samsung Art Store zudem kostenfrei auf 100 kultige Motive aus der Disney-Themenwelt zugreifen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese einzigartige Sonderedition von The Frame anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Disney anbieten können“, sagt Cheolgi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Mit The Frame haben wir die Art und Weise, wie TVs genutzt und Inhalte konsumiert werden, neu gedacht. Mit Kooperationen wie dieser, können wir noch mehr Aufmerksamkeit für die besonderen Features des TVs generieren und hoffen, dass wir noch weitere Nutzer für das The Frame-Fernseherlebnis begeistern können.“

Die „The Frame-Disney100 Edition“ verbindet fortschrittliche TV-Technologie von Samsung mit der beliebten Themenwelt von Disney. Bereits beim Einschalten des Fernsehers werden Nutzer von einem Samsung x Disney100-Logo auf dem Bildschirm begrüßt. Der Rahmen der Sonderedition ist aus Metall und in der Disney100-Signature-Farbe gehalten – einem eleganten Platinsilber. Die zugehörige Fernbedienung bietet Fans eine humorvolle Anspielung auf die wohl bekannteste Disney-Figur Mickey Mouse. Darüber hinaus können Fans tief in die Welt ihrer Lieblingscharaktere, -Filme und -Serien eintauchen, denn in der The Frame Sonderedition sind insgesamt 100 Disney-Motive enthalten, die über den Samsung Art Store kostenlos abgerufen werden können. Mit Inhalten von Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios sowie Marvel, Lucasfilm und National Geographic können Nutzer sich direkt über den TV eine eigene Disney-Galerie zusammenstellen und präsentieren.

Natürlich hält die Sonderedition des Samsung TV-Modells auch alle The Frame-typischen Features bereit. Mit dem schlanken Design und mattem Display fügt sich der TV elegant in jedes Wohnzimmer ein. Die hochwertige 4K QLED-Bildqualität ermöglicht Nutzer ein immersives Fernseherlebnis mit kräftigen, realitätsnahen Farben – und das auch bei Tageslicht. Neben den Disney-Motiven, sind auf der „The Frame-Disney100 Edition“ ebenfalls kuratierte Sammlungen internationaler Museen wie dem Louvre und der Tate Gallery sowie von Künstlern wie Monet oder Van Gogh abrufbar und können in den eigenen vier Wänden in Szene gesetzt werden.

Die auf 100 Stück limitierte „The Frame-Disney100 Edition“ ist exklusiv und nur solange der Vorrat reicht im Samsung Onlineshop unter www.samsung.com erhältlich.